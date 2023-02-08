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FOTOS | Resumen Duelo por Ventaja de Exatlón All Star 8 febrero 2023.

Rojos y Azules se enfrentaron en el duelo por la ventaja y así poder sarlvarse de la eliminación en Exatlón All Star. ¡Llegó un nuevo juego para los atletas!

Por: Redacción Azteca UNO

1 Empieza el duelo por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
3 Es un enfrentamiento a cinco puntos.jpg
3 El equipo ganador podrá repetir una carrera y evitar irse a la eliminación.jpg
4 Red Dragon hace dupla con Jazmín que se enfrentan a Koke y Evelyn.jpg
5 Los atletas rojos entregan su primer punto.jpg
7 Los rojos se adaptan y lo hacen mejor y se llevan el segundo punto.jpg
6 La siguiente dupla es Heliud y Nataly contra Andrés y Fogel.jpg
8 Triple Jumper y Valery salen con todo en el circuito.jpg
9 La Bestia viene a darlo todo una vez más.jpg
10 Capitán Araujo está confiado en su tiro de poder.jpg
11 El equipo azul celebra su segundo punto.jpg
12 Los rojos se recuperan y Black Panther entrega anotación.jpg
13 Por su parte Josué y Nataly hacen una excelente dupla y festejan su punto.jpg
14 La dupla de Melisa y Pato entregan el punto de la victoria definitiva.jpg
15 Rojos ganan el duelo por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
16 Rosique anuncia una nueva competencia llamada la Batalla de los All Star.jpg
17 Los equipos se enfrentan a ocho puntos.jpg
18 Los ganadores obtendrán dinero que se irá acumulando en cada competencia de acuerdo a los puntos.jpg
19 Andrés abre el Circuito del tobogán.jpg
20 Black Panther está dispuesto a vencer a Velociraptor.jpg
21 Los equipos tiran de a 3 por equipo y el primer punto es para rojos.jpg
22 La siguiente carrera la gana Koke junto a Fogel y Marysol.jpg
23 Play Maker sale con todo del tobogán.jpg
24 Jazmín se enfrenta al atleta azul dispuesta a ganar.jpg
25 Lino y Omar lo hacen bien en el tiro y se llevan el punto.jpg
26 David, Natali y Koke celebran el segundo punto a su equipo.jpg
28 A Mati no le va bien durante su carrera.jpg
27 De nuevo Azules celebran punto por parte de Andrés, Fogel y Marysol.jpg
29 Azules son dominantes en esta competencia de Exatlón All Star.jpg
30 El equipo azul gana la batalla de los All Star.jpg
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1 Empieza el duelo por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
3 Es un enfrentamiento a cinco puntos.jpg
3 El equipo ganador podrá repetir una carrera y evitar irse a la eliminación.jpg
4 Red Dragon hace dupla con Jazmín que se enfrentan a Koke y Evelyn.jpg
5 Los atletas rojos entregan su primer punto.jpg
7 Los rojos se adaptan y lo hacen mejor y se llevan el segundo punto.jpg
6 La siguiente dupla es Heliud y Nataly contra Andrés y Fogel.jpg
8 Triple Jumper y Valery salen con todo en el circuito.jpg
9 La Bestia viene a darlo todo una vez más.jpg
10 Capitán Araujo está confiado en su tiro de poder.jpg
11 El equipo azul celebra su segundo punto.jpg
12 Los rojos se recuperan y Black Panther entrega anotación.jpg
13 Por su parte Josué y Nataly hacen una excelente dupla y festejan su punto.jpg
14 La dupla de Melisa y Pato entregan el punto de la victoria definitiva.jpg
15 Rojos ganan el duelo por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
16 Rosique anuncia una nueva competencia llamada la Batalla de los All Star.jpg
17 Los equipos se enfrentan a ocho puntos.jpg
18 Los ganadores obtendrán dinero que se irá acumulando en cada competencia de acuerdo a los puntos.jpg
19 Andrés abre el Circuito del tobogán.jpg
20 Black Panther está dispuesto a vencer a Velociraptor.jpg
21 Los equipos tiran de a 3 por equipo y el primer punto es para rojos.jpg
22 La siguiente carrera la gana Koke junto a Fogel y Marysol.jpg
23 Play Maker sale con todo del tobogán.jpg
24 Jazmín se enfrenta al atleta azul dispuesta a ganar.jpg
25 Lino y Omar lo hacen bien en el tiro y se llevan el punto.jpg
26 David, Natali y Koke celebran el segundo punto a su equipo.jpg
28 A Mati no le va bien durante su carrera.jpg
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29 Azules son dominantes en esta competencia de Exatlón All Star.jpg
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1 Empieza el duelo por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
3 Es un enfrentamiento a cinco puntos.jpg
3 El equipo ganador podrá repetir una carrera y evitar irse a la eliminación.jpg
4 Red Dragon hace dupla con Jazmín que se enfrentan a Koke y Evelyn.jpg
5 Los atletas rojos entregan su primer punto.jpg
7 Los rojos se adaptan y lo hacen mejor y se llevan el segundo punto.jpg
6 La siguiente dupla es Heliud y Nataly contra Andrés y Fogel.jpg
8 Triple Jumper y Valery salen con todo en el circuito.jpg
9 La Bestia viene a darlo todo una vez más.jpg
10 Capitán Araujo está confiado en su tiro de poder.jpg
11 El equipo azul celebra su segundo punto.jpg
12 Los rojos se recuperan y Black Panther entrega anotación.jpg
13 Por su parte Josué y Nataly hacen una excelente dupla y festejan su punto.jpg
14 La dupla de Melisa y Pato entregan el punto de la victoria definitiva.jpg
15 Rojos ganan el duelo por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
16 Rosique anuncia una nueva competencia llamada la Batalla de los All Star.jpg
17 Los equipos se enfrentan a ocho puntos.jpg
18 Los ganadores obtendrán dinero que se irá acumulando en cada competencia de acuerdo a los puntos.jpg
19 Andrés abre el Circuito del tobogán.jpg
20 Black Panther está dispuesto a vencer a Velociraptor.jpg
21 Los equipos tiran de a 3 por equipo y el primer punto es para rojos.jpg
22 La siguiente carrera la gana Koke junto a Fogel y Marysol.jpg
23 Play Maker sale con todo del tobogán.jpg
24 Jazmín se enfrenta al atleta azul dispuesta a ganar.jpg
25 Lino y Omar lo hacen bien en el tiro y se llevan el punto.jpg
26 David, Natali y Koke celebran el segundo punto a su equipo.jpg
28 A Mati no le va bien durante su carrera.jpg
27 De nuevo Azules celebran punto por parte de Andrés, Fogel y Marysol.jpg
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