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FOTOS | Resumen Supervivencia de Exatlón All Star 10 febrero 2023.

Revive en fotos los mejores momentos de la batalla colosal que dieron Rojos y Azules, en el segundo capítulo por la Supervivencia de Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

La Máxima Autoridad del Exatlón arrancó con la ceremonia del segundo capítulo de la serie por la Supervivencia de Exatlón All Star.
El equipo azul tenía la ventaja al ganar la primer batalla de la serie por Supervivencia en Exatlón All Star.
Los atletas del equipo Rojo estaban dispuestos a remontar la serie en Exatlón All Star.
El primer enfrentamiento fue entre Keno y Heliud.
Black Panther quería entregar el primer punto a su equipo.
Keno salió a toda velocidad, quería conquistar el circuito.
Los atletas sabían que era muy importante ganar esta batalla, en especial los Rojos.
Keno entregó el primer punto a la causa azul.
Nataly estaba preparada para remontar.
Natali buscaba mantener la ventaja en la batalla.
Nataly consiguió el primer punto para los Rojos en la Supervivencia de Exatlón All Star.
Pato y Fogel saltaron al circuito.
La experiencia del Capitán Coraje era evidente en la batalla.
La velocidad de Fogel fue clave en el duelo.
Finalmente Pato se quedó con el punto.
Tzasna fue al ataque contra Liliana.
Liliana no dio tregua y consiguió igualar el marcador 2 a 2.
Black Charro dio una gran pelea contra la Bestia.
La Bestia puso a su equipo adelante una vez más.
Pero Terminator llegó al circuito a dar todo.
Mati arrasó y de nueva cuenta igualó el marcador.
Valery corrió a toda velocidad, buscaba conseguir un punto más.
Koke tomó la ventaja para los azules una vez más.
Lino consiguió el cuarto punto de los Rojos en Exatlón All Star.
Marysol puso el marcador 7 a 5.
Los Rojos no se daban por vencidos, Josué entregó un punto más para su equipo.
Tiger sacó la garra, la competencia estaba 8 a 8.
Sniper salió a dar pelea a Mati.
Finalmente Terminator consiguió el punto del triunfo en Exatlón All Star.
Los Rojos conquistaron el segundo capítulo de la Supervivencia de Exatlón All Star.
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La Máxima Autoridad del Exatlón arrancó con la ceremonia del segundo capítulo de la serie por la Supervivencia de Exatlón All Star.
El equipo azul tenía la ventaja al ganar la primer batalla de la serie por Supervivencia en Exatlón All Star.
Los atletas del equipo Rojo estaban dispuestos a remontar la serie en Exatlón All Star.
El primer enfrentamiento fue entre Keno y Heliud.
Black Panther quería entregar el primer punto a su equipo.
Keno salió a toda velocidad, quería conquistar el circuito.
Los atletas sabían que era muy importante ganar esta batalla, en especial los Rojos.
Keno entregó el primer punto a la causa azul.
Nataly estaba preparada para remontar.
Natali buscaba mantener la ventaja en la batalla.
Nataly consiguió el primer punto para los Rojos en la Supervivencia de Exatlón All Star.
Pato y Fogel saltaron al circuito.
La experiencia del Capitán Coraje era evidente en la batalla.
La velocidad de Fogel fue clave en el duelo.
Finalmente Pato se quedó con el punto.
Tzasna fue al ataque contra Liliana.
Liliana no dio tregua y consiguió igualar el marcador 2 a 2.
Black Charro dio una gran pelea contra la Bestia.
La Bestia puso a su equipo adelante una vez más.
Pero Terminator llegó al circuito a dar todo.
Mati arrasó y de nueva cuenta igualó el marcador.
Valery corrió a toda velocidad, buscaba conseguir un punto más.
Koke tomó la ventaja para los azules una vez más.
Lino consiguió el cuarto punto de los Rojos en Exatlón All Star.
Marysol puso el marcador 7 a 5.
Los Rojos no se daban por vencidos, Josué entregó un punto más para su equipo.
Tiger sacó la garra, la competencia estaba 8 a 8.
Sniper salió a dar pelea a Mati.
Finalmente Terminator consiguió el punto del triunfo en Exatlón All Star.
Los Rojos conquistaron el segundo capítulo de la Supervivencia de Exatlón All Star.
La Máxima Autoridad del Exatlón arrancó con la ceremonia del segundo capítulo de la serie por la Supervivencia de Exatlón All Star.
El equipo azul tenía la ventaja al ganar la primer batalla de la serie por Supervivencia en Exatlón All Star.
Los atletas del equipo Rojo estaban dispuestos a remontar la serie en Exatlón All Star.
El primer enfrentamiento fue entre Keno y Heliud.
Black Panther quería entregar el primer punto a su equipo.
Keno salió a toda velocidad, quería conquistar el circuito.
Los atletas sabían que era muy importante ganar esta batalla, en especial los Rojos.
Keno entregó el primer punto a la causa azul.
Nataly estaba preparada para remontar.
Natali buscaba mantener la ventaja en la batalla.
Nataly consiguió el primer punto para los Rojos en la Supervivencia de Exatlón All Star.
Pato y Fogel saltaron al circuito.
La experiencia del Capitán Coraje era evidente en la batalla.
La velocidad de Fogel fue clave en el duelo.
Finalmente Pato se quedó con el punto.
Tzasna fue al ataque contra Liliana.
Liliana no dio tregua y consiguió igualar el marcador 2 a 2.
Black Charro dio una gran pelea contra la Bestia.
La Bestia puso a su equipo adelante una vez más.
Pero Terminator llegó al circuito a dar todo.
Mati arrasó y de nueva cuenta igualó el marcador.
Valery corrió a toda velocidad, buscaba conseguir un punto más.
Koke tomó la ventaja para los azules una vez más.
Lino consiguió el cuarto punto de los Rojos en Exatlón All Star.
Marysol puso el marcador 7 a 5.
Los Rojos no se daban por vencidos, Josué entregó un punto más para su equipo.
Tiger sacó la garra, la competencia estaba 8 a 8.
Sniper salió a dar pelea a Mati.
Finalmente Terminator consiguió el punto del triunfo en Exatlón All Star.
Los Rojos conquistaron el segundo capítulo de la Supervivencia de Exatlón All Star.

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