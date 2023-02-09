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FOTOS | Resumen por Supervivencia de Exatlón All Star 9 febrero 2023.

Rojos y Azules tuvieron un emocionante y reñido duelo por la Supervivencia. Los atletas salieron con todo y los azules resultaron triunfantes en Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Rosique inició la ceremonia de la primera serie por la Supervivencia.jpg
2 Fue un duelo a 10 puntos y se deben ganar dos de tres series.jpg
3 Los atletas que pierdan irán al duelo de eliminación.jpg
4 Pato sale en la primera carrera.jpg
5 Koke sale a todo potencia abriendo el circuito del deshuesadero.jpg
6 Con una espectacular pirueta, Koke celebra el primer punto azul.jpg
7 Rugby Girl da su mejor esfuerzo en la línea de tiro.jpg
8 Pero Valery es quien entrega el segundo punto azul.jpg
9 Keno y Red Dragon van a la pista.jpg
10 Súper Nova Titánica entrega el primer punto rojo.jpg
11 Es el turno de Terminator y Natali en Exatlón All Star.jpg
12 Mati festeja el segundo punto rojo.jpg
13 Como siempre, la Bestia ofrece un gran espectáculo en su carrera.jpg
14 Atletas azules festejan el punto de David.jpg
15 Triple Jumper vence a Tzasna en el siguiente enfrentamiento.jpg
16 Heliud festeja su victoria sobre Velociraptor.jpg
17 Sniper tira muy bien y vence a Nataly.jpg
18 Hay sexto punto azul por parte de Keno Martell.jpg
19 Valery quiere da un punto más a su equipo.jpg
20 Pero Mati logra vencer una vez más y da el cuarto punto rojo al marcador.jpg
21 Black Panther utiliza la ventaja y repite carrera contra Fogel y gana.jpg
22 Melisa busca ganarse su lugar en Exatlón All Star.jpg
23 El marcador se coloca 7 a 5 a favor de los azules.jpg
24 Dan Noyola quiere demostrar que puede dar más en la competencia.jpg
25 Lino se siente orgulloso de su punto.jpg
26 El duelo se pone bastante pareja y reñida.jpg
27 Dynamom empata la competencia y se pone cardíaca.jpg
28 La Bestia vuelve a lucirse y entrega el octavo punto para azules.jpg
29 Evelyn gana el match point contra Mati.jpg
30 Los azules ganan la primera serie por la supervivencia.jpg
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1 Rosique inició la ceremonia de la primera serie por la Supervivencia.jpg
2 Fue un duelo a 10 puntos y se deben ganar dos de tres series.jpg
3 Los atletas que pierdan irán al duelo de eliminación.jpg
4 Pato sale en la primera carrera.jpg
5 Koke sale a todo potencia abriendo el circuito del deshuesadero.jpg
6 Con una espectacular pirueta, Koke celebra el primer punto azul.jpg
7 Rugby Girl da su mejor esfuerzo en la línea de tiro.jpg
8 Pero Valery es quien entrega el segundo punto azul.jpg
9 Keno y Red Dragon van a la pista.jpg
10 Súper Nova Titánica entrega el primer punto rojo.jpg
11 Es el turno de Terminator y Natali en Exatlón All Star.jpg
12 Mati festeja el segundo punto rojo.jpg
13 Como siempre, la Bestia ofrece un gran espectáculo en su carrera.jpg
14 Atletas azules festejan el punto de David.jpg
15 Triple Jumper vence a Tzasna en el siguiente enfrentamiento.jpg
16 Heliud festeja su victoria sobre Velociraptor.jpg
17 Sniper tira muy bien y vence a Nataly.jpg
18 Hay sexto punto azul por parte de Keno Martell.jpg
19 Valery quiere da un punto más a su equipo.jpg
20 Pero Mati logra vencer una vez más y da el cuarto punto rojo al marcador.jpg
21 Black Panther utiliza la ventaja y repite carrera contra Fogel y gana.jpg
22 Melisa busca ganarse su lugar en Exatlón All Star.jpg
23 El marcador se coloca 7 a 5 a favor de los azules.jpg
24 Dan Noyola quiere demostrar que puede dar más en la competencia.jpg
25 Lino se siente orgulloso de su punto.jpg
26 El duelo se pone bastante pareja y reñida.jpg
27 Dynamom empata la competencia y se pone cardíaca.jpg
28 La Bestia vuelve a lucirse y entrega el octavo punto para azules.jpg
29 Evelyn gana el match point contra Mati.jpg
30 Los azules ganan la primera serie por la supervivencia.jpg
1 Rosique inició la ceremonia de la primera serie por la Supervivencia.jpg
2 Fue un duelo a 10 puntos y se deben ganar dos de tres series.jpg
3 Los atletas que pierdan irán al duelo de eliminación.jpg
4 Pato sale en la primera carrera.jpg
5 Koke sale a todo potencia abriendo el circuito del deshuesadero.jpg
6 Con una espectacular pirueta, Koke celebra el primer punto azul.jpg
7 Rugby Girl da su mejor esfuerzo en la línea de tiro.jpg
8 Pero Valery es quien entrega el segundo punto azul.jpg
9 Keno y Red Dragon van a la pista.jpg
10 Súper Nova Titánica entrega el primer punto rojo.jpg
11 Es el turno de Terminator y Natali en Exatlón All Star.jpg
12 Mati festeja el segundo punto rojo.jpg
13 Como siempre, la Bestia ofrece un gran espectáculo en su carrera.jpg
14 Atletas azules festejan el punto de David.jpg
15 Triple Jumper vence a Tzasna en el siguiente enfrentamiento.jpg
16 Heliud festeja su victoria sobre Velociraptor.jpg
17 Sniper tira muy bien y vence a Nataly.jpg
18 Hay sexto punto azul por parte de Keno Martell.jpg
19 Valery quiere da un punto más a su equipo.jpg
20 Pero Mati logra vencer una vez más y da el cuarto punto rojo al marcador.jpg
21 Black Panther utiliza la ventaja y repite carrera contra Fogel y gana.jpg
22 Melisa busca ganarse su lugar en Exatlón All Star.jpg
23 El marcador se coloca 7 a 5 a favor de los azules.jpg
24 Dan Noyola quiere demostrar que puede dar más en la competencia.jpg
25 Lino se siente orgulloso de su punto.jpg
26 El duelo se pone bastante pareja y reñida.jpg
27 Dynamom empata la competencia y se pone cardíaca.jpg
28 La Bestia vuelve a lucirse y entrega el octavo punto para azules.jpg
29 Evelyn gana el match point contra Mati.jpg
30 Los azules ganan la primera serie por la supervivencia.jpg

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