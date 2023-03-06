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FOTOS | Resumen por la Villa 360 de Exatlón All Star 6 marzo 2023.

Contendientes y Famosos salieron a la pista para ganarse 5 mil exapoints. Los rojos armaron una buena estrategia y ganaron la Villa 360 de Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Un nuevo ciclo comienza en Exatlón All Star.jpg
2 Los atletas se enfrentan por 5 mil exapoints.jpg
3 Es un duelo a 5 puntos.jpg
4 Heliud y Fogel abren el Circuito de Tracción Manual.jpg
5 Tzasna da su mejor esfuerzo pero no se le da el tiro con empanada.jpg
6 El Hechicero del Aire se va a foto finish con Josué.jpg
7 Es punto para Red Dragon.jpg
8 Valery trae una buena racha y vence a Mati.jpg
9 El gimnasta yucateco sale a todo velocidad ganando ventaja sobre Pato Araujo.jpg
10 Jaz lanza empanada al módulo inestable.jpg
11 Lili impacta el cubo y gana la carrera.jpg
12 Keno viene de un duelo de eliminación y no logra tirar a tiempo el último cubo.jpg
13 Torbellino tira todos los cubos y entrega el tercer punto rojo.jpg
14 Es match point azul y Nataly quiere dar punto a su equipo.jpg
15 Sol viene jugando de manera increíble y sale para ganar.jpg
16 Contendientes gana la batalla por los exapoints.jpg
17 La Máxima Autoridad anuncia el duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
18 Contendientes llevan tiempo en la villa y no querrán perderla.jpg
19 Famosos saldrán con toda la garra para obtener la casa con privilegios.jpg
20 La Bestia y David salen al circuito.jpg
21 Pese a que David toma ventaja en velocidad, Red Dragon realiza perfect y gana el primer punto.jpg
22 Touchdown Valery escoge una de las ventajas pero Jaz le gana el punto.jpg
23 Andrés va con todo el power en la pista.jpg
24 Pero Pato demuestra ser más certero en la línea de tiro.jpg
25 Tzasna entrega su mayor esfuerzo, pero Triple Jumper da primer punto azul.jpg
26 Sol demuestra por qué volvió a portar la Golden One de la semana celebrando su punto.jpg
27 En la séptima carrera Heliud le gana a Fogel.jpg
28 Más adelante es Koke quien vence a Black Panther.jpg
29 Josué celebra match point rojo.jpg
30 Nataly entrega el punto de la victoria y famosos ganan la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
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1 Un nuevo ciclo comienza en Exatlón All Star.jpg
2 Los atletas se enfrentan por 5 mil exapoints.jpg
3 Es un duelo a 5 puntos.jpg
4 Heliud y Fogel abren el Circuito de Tracción Manual.jpg
5 Tzasna da su mejor esfuerzo pero no se le da el tiro con empanada.jpg
6 El Hechicero del Aire se va a foto finish con Josué.jpg
7 Es punto para Red Dragon.jpg
8 Valery trae una buena racha y vence a Mati.jpg
9 El gimnasta yucateco sale a todo velocidad ganando ventaja sobre Pato Araujo.jpg
10 Jaz lanza empanada al módulo inestable.jpg
11 Lili impacta el cubo y gana la carrera.jpg
12 Keno viene de un duelo de eliminación y no logra tirar a tiempo el último cubo.jpg
13 Torbellino tira todos los cubos y entrega el tercer punto rojo.jpg
14 Es match point azul y Nataly quiere dar punto a su equipo.jpg
15 Sol viene jugando de manera increíble y sale para ganar.jpg
16 Contendientes gana la batalla por los exapoints.jpg
17 La Máxima Autoridad anuncia el duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
18 Contendientes llevan tiempo en la villa y no querrán perderla.jpg
19 Famosos saldrán con toda la garra para obtener la casa con privilegios.jpg
20 La Bestia y David salen al circuito.jpg
21 Pese a que David toma ventaja en velocidad, Red Dragon realiza perfect y gana el primer punto.jpg
22 Touchdown Valery escoge una de las ventajas pero Jaz le gana el punto.jpg
23 Andrés va con todo el power en la pista.jpg
24 Pero Pato demuestra ser más certero en la línea de tiro.jpg
25 Tzasna entrega su mayor esfuerzo, pero Triple Jumper da primer punto azul.jpg
26 Sol demuestra por qué volvió a portar la Golden One de la semana celebrando su punto.jpg
27 En la séptima carrera Heliud le gana a Fogel.jpg
28 Más adelante es Koke quien vence a Black Panther.jpg
29 Josué celebra match point rojo.jpg
30 Nataly entrega el punto de la victoria y famosos ganan la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
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2 Los atletas se enfrentan por 5 mil exapoints.jpg
3 Es un duelo a 5 puntos.jpg
4 Heliud y Fogel abren el Circuito de Tracción Manual.jpg
5 Tzasna da su mejor esfuerzo pero no se le da el tiro con empanada.jpg
6 El Hechicero del Aire se va a foto finish con Josué.jpg
7 Es punto para Red Dragon.jpg
8 Valery trae una buena racha y vence a Mati.jpg
9 El gimnasta yucateco sale a todo velocidad ganando ventaja sobre Pato Araujo.jpg
10 Jaz lanza empanada al módulo inestable.jpg
11 Lili impacta el cubo y gana la carrera.jpg
12 Keno viene de un duelo de eliminación y no logra tirar a tiempo el último cubo.jpg
13 Torbellino tira todos los cubos y entrega el tercer punto rojo.jpg
14 Es match point azul y Nataly quiere dar punto a su equipo.jpg
15 Sol viene jugando de manera increíble y sale para ganar.jpg
16 Contendientes gana la batalla por los exapoints.jpg
17 La Máxima Autoridad anuncia el duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
18 Contendientes llevan tiempo en la villa y no querrán perderla.jpg
19 Famosos saldrán con toda la garra para obtener la casa con privilegios.jpg
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21 Pese a que David toma ventaja en velocidad, Red Dragon realiza perfect y gana el primer punto.jpg
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23 Andrés va con todo el power en la pista.jpg
24 Pero Pato demuestra ser más certero en la línea de tiro.jpg
25 Tzasna entrega su mayor esfuerzo, pero Triple Jumper da primer punto azul.jpg
26 Sol demuestra por qué volvió a portar la Golden One de la semana celebrando su punto.jpg
27 En la séptima carrera Heliud le gana a Fogel.jpg
28 Más adelante es Koke quien vence a Black Panther.jpg
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