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FOTOS | Resumen por la Supervivencia All Star 2 marzo 2023.

Los atletas se enfrentaron por segunda vez en la semana por la Villa 360 del Exatlón. Por la noche llegó la primer serie por la supervivencia de Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Exatlón All Star arrancan con la batalla por la Villa 360.jpg
2 En su primera ronda Mati realiza buenos tiros con el balón.jpg
3 Terminator celebra el primer punto rojo.jpg
4 Omar y Keno van parejos en el circuito.jpg
5 Los participantes disfrutan de esta carrera y Black Charro entreha punto.jpg
6 Tzasna se le adelanta a Sniper en la pista.jpg
7 Luego de un reñido duelo Eve se lleva el segundo punto azul.jpg
8 El chongo prehistórico arranca en la pista donde se coronó campeón.jpg
9 La flaca ataca con todo en Exatlón All Star.jpg
10 Triple Jumper festeja un punto más a la pizarra.jpg
11 La Bestia de escabulle y derrota a Red Dragon en su turno con un gran tiro.jpg
12 El marcador de coloca 6 a 2 favor Contendientes.jpg
13 Atún Pulido cae durante el circuito pero logra darle vida a su equipo con su punto.jpg
14 Tiger quiere mejorar su rendimiento pero Sol le gana en su turno.jpg
15 Flying Fogel entrega el punto de la victoria a Contendientes.jpg
16 Defensa exitosa del equipo de Contendientes que se quedan en la Villa 360.jpg
17 Por la noche los atletas se juegan la primera serie por la supervivencia.jpg
18 Todos los hombres están en riesgo en Exatlón All Star.jpg
19 El primer enfrentamiento es por parte de Red Dragon y Keno.jpg
20 Josué rompe cerámicas con boomerangs y abre el marcador.jpg
21 Jaz entrega primero carretilla y le gana a Sol en el enfrentamiento.jpg
22 La zurda de Chihuahua empata el marcador.jpg
23 Heliud se enfrenta contra Fogellemas en la carrera al tocar la arena.jpg
24 El participante azul ha tomado más confianza en la competencia.jpg
25 Al final de su carrera Tzasna llora por un dolor en la muñeca y pierna tras haber caído en la pista.jpg
26 Hay una gran brecha de puntos y Black Charro logra ganarle a Koke.jpg
27 Mati no tiene una buena jornada esta noche y no logra entregar puntos a su equipo.jpg
28 Sol celebra su victoria sobre Terminator.jpg
29 Es Match Point Azul y Koke entrega el punto definitivo.jpg
30 Contendientes gana la primera serie por la supervivencia.jpg
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1 Exatlón All Star arrancan con la batalla por la Villa 360.jpg
2 En su primera ronda Mati realiza buenos tiros con el balón.jpg
3 Terminator celebra el primer punto rojo.jpg
4 Omar y Keno van parejos en el circuito.jpg
5 Los participantes disfrutan de esta carrera y Black Charro entreha punto.jpg
6 Tzasna se le adelanta a Sniper en la pista.jpg
7 Luego de un reñido duelo Eve se lleva el segundo punto azul.jpg
8 El chongo prehistórico arranca en la pista donde se coronó campeón.jpg
9 La flaca ataca con todo en Exatlón All Star.jpg
10 Triple Jumper festeja un punto más a la pizarra.jpg
11 La Bestia de escabulle y derrota a Red Dragon en su turno con un gran tiro.jpg
12 El marcador de coloca 6 a 2 favor Contendientes.jpg
13 Atún Pulido cae durante el circuito pero logra darle vida a su equipo con su punto.jpg
14 Tiger quiere mejorar su rendimiento pero Sol le gana en su turno.jpg
15 Flying Fogel entrega el punto de la victoria a Contendientes.jpg
16 Defensa exitosa del equipo de Contendientes que se quedan en la Villa 360.jpg
17 Por la noche los atletas se juegan la primera serie por la supervivencia.jpg
18 Todos los hombres están en riesgo en Exatlón All Star.jpg
19 El primer enfrentamiento es por parte de Red Dragon y Keno.jpg
20 Josué rompe cerámicas con boomerangs y abre el marcador.jpg
21 Jaz entrega primero carretilla y le gana a Sol en el enfrentamiento.jpg
22 La zurda de Chihuahua empata el marcador.jpg
23 Heliud se enfrenta contra Fogellemas en la carrera al tocar la arena.jpg
24 El participante azul ha tomado más confianza en la competencia.jpg
25 Al final de su carrera Tzasna llora por un dolor en la muñeca y pierna tras haber caído en la pista.jpg
26 Hay una gran brecha de puntos y Black Charro logra ganarle a Koke.jpg
27 Mati no tiene una buena jornada esta noche y no logra entregar puntos a su equipo.jpg
28 Sol celebra su victoria sobre Terminator.jpg
29 Es Match Point Azul y Koke entrega el punto definitivo.jpg
30 Contendientes gana la primera serie por la supervivencia.jpg
1 Exatlón All Star arrancan con la batalla por la Villa 360.jpg
2 En su primera ronda Mati realiza buenos tiros con el balón.jpg
3 Terminator celebra el primer punto rojo.jpg
4 Omar y Keno van parejos en el circuito.jpg
5 Los participantes disfrutan de esta carrera y Black Charro entreha punto.jpg
6 Tzasna se le adelanta a Sniper en la pista.jpg
7 Luego de un reñido duelo Eve se lleva el segundo punto azul.jpg
8 El chongo prehistórico arranca en la pista donde se coronó campeón.jpg
9 La flaca ataca con todo en Exatlón All Star.jpg
10 Triple Jumper festeja un punto más a la pizarra.jpg
11 La Bestia de escabulle y derrota a Red Dragon en su turno con un gran tiro.jpg
12 El marcador de coloca 6 a 2 favor Contendientes.jpg
13 Atún Pulido cae durante el circuito pero logra darle vida a su equipo con su punto.jpg
14 Tiger quiere mejorar su rendimiento pero Sol le gana en su turno.jpg
15 Flying Fogel entrega el punto de la victoria a Contendientes.jpg
16 Defensa exitosa del equipo de Contendientes que se quedan en la Villa 360.jpg
17 Por la noche los atletas se juegan la primera serie por la supervivencia.jpg
18 Todos los hombres están en riesgo en Exatlón All Star.jpg
19 El primer enfrentamiento es por parte de Red Dragon y Keno.jpg
20 Josué rompe cerámicas con boomerangs y abre el marcador.jpg
21 Jaz entrega primero carretilla y le gana a Sol en el enfrentamiento.jpg
22 La zurda de Chihuahua empata el marcador.jpg
23 Heliud se enfrenta contra Fogellemas en la carrera al tocar la arena.jpg
24 El participante azul ha tomado más confianza en la competencia.jpg
25 Al final de su carrera Tzasna llora por un dolor en la muñeca y pierna tras haber caído en la pista.jpg
26 Hay una gran brecha de puntos y Black Charro logra ganarle a Koke.jpg
27 Mati no tiene una buena jornada esta noche y no logra entregar puntos a su equipo.jpg
28 Sol celebra su victoria sobre Terminator.jpg
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