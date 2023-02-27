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FOTOS | Resumen por Villa 360 del Exatlón All Star 27 febrero 2023.

Las playas de Exatlón All Star fueron testigos de la batalla de los exapoints y el duelo por la Villa 360. Pese a esfuerzo de los rojos, los azules arrasaron.

Por: Redacción Azteca UNO

1 La Máxima Autoridad explica la dinámica por los Exapoints.jpg
2 Hasta el momento los rojos han ganado todas las batallas de este calibre en Exatlón All Star.jpg
3 Azules saldrán seguro de llevarse por primera vez este duelo.jpg
4 Pato y la Bestia abren el Circuito de Parkour.jpg
5 Aunque el tiro se le da a Pato, pierde contra David.jpg
6 A la pista llegan Sol y Meli que van parejas en la competencia.jpg
7 Sol impacta y derriba en la línea de tiro.jpg
8 En esta ocasión no hubo estrategia para escoger al rival.jpg
9 El Hechicero del Aire realiza acrobacia en el circuito.jpg
10 Koke lo tiene y entrega el segundo punto azul.jpg
11 Lino y Keno van con todo al circuito.jpg
12 Keno celebra con su equipo su punto.jpg
13 Los azules se encuentran en situación de Match Point.jpg
14 Pero la poderosa Mati entrega el segundo punto rojo.jpg
15 Josué quiere darle vida a su equipo.jpg
16 Andrés viene con todo para vencer en este enfrentamiento.jpg
17 Los azules se llevan por primera vez los Exapoints en Exatlón All Star.jpg
18 Inicia el duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
19 A los rojos les urge descansar y buscarán a toda costa el territorio.jpg
20 Azules llevan una buena racha y defenderán la casa.jpg
21 Sol gana la playera dorada de esta semana.jpg
22 Al primer enfrentamiento sale Black Charro.jpg
23 Koke sorprende en línea de tirp y hace tiro perfecto.jpg
24 Jaz viene con toda la fortaleza luego de pasar por un duelo de eliminación y entrega punto rojo.jpg
25 Se enfrentan Velociraptor y Black Panther donde el azul se lleva el punto.jpg
26 Mati pierde ante Triple Jumper en el tiro de jabalina.jpg
27 Meli logra entregar el segundo punto rojo.jpg
28 La Golden One de la semana entrega uno más al marcador azul.jpg
29 Koke y Lino se enfrentan siendo match point azul.jpg
30 Contendientes celebran su triunfo y se llevan la Villa 360 en Exatlón All Star.jpg
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1 La Máxima Autoridad explica la dinámica por los Exapoints.jpg
2 Hasta el momento los rojos han ganado todas las batallas de este calibre en Exatlón All Star.jpg
3 Azules saldrán seguro de llevarse por primera vez este duelo.jpg
4 Pato y la Bestia abren el Circuito de Parkour.jpg
5 Aunque el tiro se le da a Pato, pierde contra David.jpg
6 A la pista llegan Sol y Meli que van parejas en la competencia.jpg
7 Sol impacta y derriba en la línea de tiro.jpg
8 En esta ocasión no hubo estrategia para escoger al rival.jpg
9 El Hechicero del Aire realiza acrobacia en el circuito.jpg
10 Koke lo tiene y entrega el segundo punto azul.jpg
11 Lino y Keno van con todo al circuito.jpg
12 Keno celebra con su equipo su punto.jpg
13 Los azules se encuentran en situación de Match Point.jpg
14 Pero la poderosa Mati entrega el segundo punto rojo.jpg
15 Josué quiere darle vida a su equipo.jpg
16 Andrés viene con todo para vencer en este enfrentamiento.jpg
17 Los azules se llevan por primera vez los Exapoints en Exatlón All Star.jpg
18 Inicia el duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
19 A los rojos les urge descansar y buscarán a toda costa el territorio.jpg
20 Azules llevan una buena racha y defenderán la casa.jpg
21 Sol gana la playera dorada de esta semana.jpg
22 Al primer enfrentamiento sale Black Charro.jpg
23 Koke sorprende en línea de tirp y hace tiro perfecto.jpg
24 Jaz viene con toda la fortaleza luego de pasar por un duelo de eliminación y entrega punto rojo.jpg
25 Se enfrentan Velociraptor y Black Panther donde el azul se lleva el punto.jpg
26 Mati pierde ante Triple Jumper en el tiro de jabalina.jpg
27 Meli logra entregar el segundo punto rojo.jpg
28 La Golden One de la semana entrega uno más al marcador azul.jpg
29 Koke y Lino se enfrentan siendo match point azul.jpg
30 Contendientes celebran su triunfo y se llevan la Villa 360 en Exatlón All Star.jpg
1 La Máxima Autoridad explica la dinámica por los Exapoints.jpg
2 Hasta el momento los rojos han ganado todas las batallas de este calibre en Exatlón All Star.jpg
3 Azules saldrán seguro de llevarse por primera vez este duelo.jpg
4 Pato y la Bestia abren el Circuito de Parkour.jpg
5 Aunque el tiro se le da a Pato, pierde contra David.jpg
6 A la pista llegan Sol y Meli que van parejas en la competencia.jpg
7 Sol impacta y derriba en la línea de tiro.jpg
8 En esta ocasión no hubo estrategia para escoger al rival.jpg
9 El Hechicero del Aire realiza acrobacia en el circuito.jpg
10 Koke lo tiene y entrega el segundo punto azul.jpg
11 Lino y Keno van con todo al circuito.jpg
12 Keno celebra con su equipo su punto.jpg
13 Los azules se encuentran en situación de Match Point.jpg
14 Pero la poderosa Mati entrega el segundo punto rojo.jpg
15 Josué quiere darle vida a su equipo.jpg
16 Andrés viene con todo para vencer en este enfrentamiento.jpg
17 Los azules se llevan por primera vez los Exapoints en Exatlón All Star.jpg
18 Inicia el duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
19 A los rojos les urge descansar y buscarán a toda costa el territorio.jpg
20 Azules llevan una buena racha y defenderán la casa.jpg
21 Sol gana la playera dorada de esta semana.jpg
22 Al primer enfrentamiento sale Black Charro.jpg
23 Koke sorprende en línea de tirp y hace tiro perfecto.jpg
24 Jaz viene con toda la fortaleza luego de pasar por un duelo de eliminación y entrega punto rojo.jpg
25 Se enfrentan Velociraptor y Black Panther donde el azul se lleva el punto.jpg
26 Mati pierde ante Triple Jumper en el tiro de jabalina.jpg
27 Meli logra entregar el segundo punto rojo.jpg
28 La Golden One de la semana entrega uno más al marcador azul.jpg
29 Koke y Lino se enfrentan siendo match point azul.jpg
30 Contendientes celebran su triunfo y se llevan la Villa 360 en Exatlón All Star.jpg

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