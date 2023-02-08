KENO MARTELL | The Playmaker



28 años

Nuevo León

Fútbol americano

Perseverancia

PARTICIPÓ EN LA 3.ª Y 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

De acuerdo con su breve biografía disponible en la página oficial de Exatlón México, Keno Martell es originario de Monterrey, Nuevo León. Su deporte es el futbol americano. Entre sus logros está futbol el campeonato de la Liga Mayor en 2015, jugando con los Borregos del Tec de Monterrey. También fue campeón Nacional Juvenil Prepa Tec Borregos 2010. El cumpleaños de Keno es el 17 de noviembre y este 2022 llegó a los 28 años de edad. Nació en 1994 y su nombre completo es Eugenio Martell Cárdena.