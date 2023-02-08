MARYSOL CORTÉS | Million Dollar Baby



25 años

Jalisco

Fútbol

Precisión

PARTICIPÓ EN LA 3.ª Y 5.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

Sol o Marysol Cortés, quien es una de las atletas participantes en Exatlón All Star, es una futbolista mexicana de 25 años de edad, originaria del estado de Jalisco. Ha participado en tres temporadas de Exatlón y tradicionalmente es del equipo azul. Antonio Rosique, máxima autoridad del Exatlón, apodó a Marysol Cortés como Million Dollar Baby, pues Sol también practica el boxeo.

La primera participación de Marysol Cortés en Exatlón México fue en la tercera temporada y logró llegar a la semana final de competencia, es decir, se quedó a un paso de la semifinal.