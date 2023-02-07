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Exatlón México 2024
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En Vivo

Mati Álvarez

Exatlón All Star

Mati Álvarez_Exatlón All Star

Escrito por: Redacción Azteca UNO

MATI ÁLVAREZ | Golden Champion o Terminator

  • 27 años
  • Puebla
  • Heptatlón
  • Precisión 

GANADORA DE LA 3.ª Y 4.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

FINALISTA DE LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

En 2022 Mati Álvarez fue condecorada como la mejor atleta del programa en todo el mundo, un reconocimiento para nada menor y que no todos pueden presumir. ‘Terminator’ se convirtió en la rival a vencer en la pasada edición del All Star, ya que a lo largo de la competencia dio cuenta de hombres y mujeres por igual y sin distinción de color, pues venció a rojos y azules.

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