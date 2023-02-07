OMAR ESPARZA | “El Charro Negro“



32 años

Jalisco

Fútbol

Líderazgo

PARTICIPÓ EN LA 6.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO



Nació en Guadalajara, Jalisco y tiene 34 años de edad. En la actualidad vive con su esposa y sus 2 hijas en la ciudad de Guadalajara, mide 1.81 metros de estatura.

Omar Esparza es un ex futbolista Profesional, debutó el 15 de octubre de 2005 a la edad de 17 años ante el CF Monterrey.

Ha jugado con la selección de fútbol de México en tres categorías. Estuvo presente con la Selección de México Sub-17, en la que él y sus compañeros ganaron la Copa Mundial Sub-17 de Perú en 2005. Jugó en el partido por el Campeonato Mundial Sub-17 de la

FIFA 2005 donde México obtuvo la copa contra Brasil. El marcador era 3-0 y Esparza anotó el segundo gol de la final.

Dentro de sus logros deportivos ha logrado ganar varios campeonatos entre los que podemos mencionar: el campeonato con FC Chivas en el 2006, el campeonato de la Interliga con Chivas en el 2009, el campeonato con FC Pachuca en el 2016. Además jugó la Copa Libertadores consiguiendo llegar la Final. Esparza tiene también el título como director técnico de fútbol.

Uno de los momentos más difíciles en la carrera de Omar, fue cuando al disputar el último partido de la temporada, sufrió una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de 2010. Omar confiesa que otro momento difícil en su vida fue la pérdida de su mamá hace 2 años, sin embargo, para él, esta situación le da fortaleza para impulsarse y seguir luchando.

Se considera un líder que siempre saca su mejor versión en cada reto además que reconoce que es una persona muy competitiva y quiere dedicarle cada triunfo que logre a su mamá que lo está viendo y apoyando desde el cielo.

Eliminado de Exatlón México del 29 de enero 2023. Ahora llega a la segunda temporada de Exatlón All Star.