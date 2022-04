Aristeo Cázares habla de su experiencia en Exatlón: All Star.

Después de un excelente ciclo en Exatlón: All Star, Aristeo Cázares regresó a su casa Venga la Alegría para reunirse con sus seres queridos, pero también para platicar su experiencia en las tierras de República Dominicana.

Aristeo Cázares ya llegó al foro de VLA. ¿Qué pasó con él en Exatlón?

“Terminó mi ciclo en Exatlón. Estoy contento, pero me gustaría seguir en la competencia, me gustaría seguir corriendo y me gustaría seguir lanzando. Al final de cuentas, Evelyn y Javi lo hicieron muy bien”, dijo el Aguileón en exclusiva a este programa.

“Todas las temporadas son diferentes. Creo que la carga emocional, mental, estar jugando bajo presión, sentirme aburrido… yo dejaba que fluyeran las emociones”, confesó.

Aristeo Cázares no tiene problemas con Mati

A pesar de protagonizar uno de los capítulos más controversiales de nuestro reality show, Aristeo Cázares no tiene ningún tipo de rivalidad con Mati Álvarez.

“Yo no tengo problemas con Mati, yo la estimo mucho, es una buena compañera de equipo. Entiendo su decisión, si yo hubiera estado en su lugar con mi hermano, le habría dicho a mi equipo: ‘lo siento, yo voy a apoyar a mi carnal’. Ella se acercó con nosotros y dijo que le iba a dar su vida a Evelyn”, declaró a VLA.

“Es su vida y ella se la ganó. No me dolió porque yo tengo mis medallas, creo que ella estima mucho a Evelyn. Todos tenemos sentimientos. Yo habría apoyado a mi hermano como ella apoyó a Evelyn. Todo está bien, yo no tengo ninguna situación con Mati”, continuó.

El también conocido como Red Lion respeta la decisión de Terminator en el Duelo de Eliminación.

Sé de la relación de amistad que tienen Evelyn y Mati. Ella se gana la medalla y decide lo que quiera hacer con ella. Yo no puedo decidir por otras personas

Mati a lo mejor tiene sentimientos encontrados. Yo respeto sus decisiones. No estoy en sus zapatos para saber qué estaba pensando o lo que estaba sintiendo. Si lo hizo fue porque pensó que era lo correcto

Por último, Aristeo reveló que nunca hizo ningún tipo de alianza en Exatlón: All Star.

“Yo no hice ningún tipo de alianza. Si yo estaba siempre con Pato fue porque tiene más disciplina que yo para entrenar. Siempre me ayudó a seguir entrenando. Siempre ha sido muy directo. Volvería a jugar como lo hice”, concluyó.

