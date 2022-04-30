David Juárez La Bestia es eliminado de Exatlón: All Star.

Si alguien nos hizo vibrar esta noche fue David Juárez La Bestia, quien abandonó nuestras tierras y playas de Exatlón: All Star como uno de los atletas más queridos por el público mexicano.

En esta noche de semifinal, el gimnasta se enfrentó a un cardíaco Duelo de Eliminación contra su amigo Koke Guerrero, con quien también se disputó la Gran Final en la temporada Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

El atleta mexicano es uno de los caballeros con más días en esta travesía, pues formó parte de la tercera, cuarta, quinta y sexta temporada de nuestro reality show.

"De todas las posibilidades, esta es la que no quería que ocurriera", dijo La Bestia sobre el riesgo de competir en el Duelo de Eliminación con su amigo El Hechicero del Aire.

A pesar de ser uno de los atletas más veloces y certeros con su tiro, el yucateco no cumplió su objetivo de mandar a dos atletas rojos al último Duelo de Eliminación de la temporada.

Pese a todo, el hombre con más semanas de servicio a este programa, recordó que en el mismo circuito de Exatlón City también fue vencido por Koke en la edición Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

"Estoy contento porque voy a enfrentar a otro azul, es un gran rival para mí. En esta pista tengo algunas cuentas pendientes", declaró en la ceremonia.

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¿Cuándo es la final en vivo de Exatlón: All Star?

No te pierdas la Gran Final en vivo de Exatlón: All Star el próximo domingo 1 de mayo a través de nuestra señal de Azteca UNO. Mati Álvarez, Koke Guerrero y Heliud Pulido pelearán por obtener la copa en una de las temporadas más exigentes en la historia de nuestro reality show.

Solo un atleta se coronará como el campeón o campeona del reality show más querido de la pantalla chica. ¡No te lo pierdas!

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