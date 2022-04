Exatlón: Este fue el polémico mensaje que La Bestia envió a Evelyn.

Exatlón: All Star está más vibrante que nunca y este viernes saldrá el último eliminado de la competencia previo a la gran final, la cual se disputará el próximo domingo 1 de mayo en punto de las 21 horas a través de la pantalla de Azteca UNO. El día de ayer, Evelyn Guijarro abandonó la competencia tras caer en el duelo de eliminación ante su compañero David Juárez.

Eliminada de Exatlón All Star del 28 de abril 2022, Evelyn Guijarro.

‘Sniper’ se marchó de Exatlón con la frente en alto y como una de las mejores mujeres que han participado en la temporada más exitosa del reality show deportivo luego de caer en uno de los circuitos más extenuantes ante ‘La Bestia’, quien jugó estratégicamente y supo administrar su energía y aunque el tino no estuvo a su favor en un principio, logró finiquitar el duelo y eliminó a Evelyn Guijarro, quien una vez más se fue con las manos vacías luego de participar en tres temporadas distintas.

Por ello, ‘Sniper’ se despidió de Exatlón entre lágrimas y dio el siguiente mensaje: “No sabía qué se sentía estar en este lugar, en esta posición, jamás me habían eliminado, se siente extraño, se siente diferente saber que de repente te arrancan ese sueño de levantar el trofeo, me duele en el alma porque es algo con lo que vine mentalizada y no me quería ir de aquí sin él, dos veces me quedé muy cerca y de verdad sentía que esta era mi oportunidad, por algo vine aquí, este era (…)”, declaró con la voz entrecortada.

La Bestia envía polémico mensaje sobre Evelyn

Tras la salida de Evelyn, ‘La Bestia’ lanzó un polémico mensaje que seguramente no cayó nada bien entre los fans del equipo azul, asegurando que él quería vencer a ‘Sniper’ porque ella estuvo presente en el duelo en el que Javi se fue y quería vengarse.

“Algo que quería hacer en este duelo, yo quería mucho vencer a Evelyn porque ella estuvo presente en el duelo en el que Javi se fue, entonces, como que quería vengar a Javi”, dijo David Juárez.

Nos enlazamos con Evelyn para hablar de su eliminación de Exatlón.

¿Quiénes siguen con vida en el Exatlón?

El primero en abandonar la competencia en esta fase final fue Pato Araujo, seguido de Evelyn Guijarro, por lo que los dos equipos se quedaron con el mismo número de competidores, siendo Mati Álvarez y Heliud Pulido los sobrevivientes del equipo rojo, mientras que por el conjunto azul están Koke Guerrero y David Juárez. Este viernes saldrá el último eliminado de la competencia previo a la gran final del próximo domingo 1 de mayo, en donde solo uno se alzará con la victoria.