Estos atletas confirman su participación en Exatlón: ALL STAR.

Los atletas confirmados para nuestro espectacular reality show Exatlón: ALL STAR, que comienza el 31 de enero, ya están listos y a continuación te los presentamos.

El llamado fue hecho y la respuesta de la tricampeona fue positiva, pues Mati Álvarez será parte de esta versión del reality show más demandante. La mujer que ha hecho historia en las playas y tierras de Exatlón está de regreso para demostrar por qué ha sido Golden Champion de esta travesía.

Por si fuera poco, el reality show más demandante recibirá al campeón de la primera temporada, Ernesto Cázares, quien está 100% confirmado para Exatlón: ALL STAR.

Desde luego, no podía faltar la gran Sniper, pues Evelyn Guijarro se une a la aventura que tendrá su gran estreno este lunes 31 de enero por nuestra señal de Azteca UNO.

Por último, Big Papi se une al equipo de históricos que formarán parte de Exatlón: ALL STAR. Todos se preguntan si se quedará con la gloria absoluta el gran Javi Márquez.

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Así podrás ver Exatlón: ALL STAR

Exatlón: ALL STAR llegará a la pantalla de Azteca UNO tras el final de la quinta temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Fue hace unos días, cuando la máxima autoridad Antonio Rosique, anunció tanto a los atletas azules como a los rojos, la competencia que reunirá a los campeones y finalistas de todas las temporadas del reality más demandante de la televisión mexicana.

Exatlón: ALL STAR inicia el próximo lunes 31 de enero a través de la señal de Azteca UNO. No te pierdas ningún detalle de la competencia en la que solo habrá un ganador o ganadora.

Sintoniza Azteca UNO para conocer más detalles de esta edición que contará con un total de 20 participantes.

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