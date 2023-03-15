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FOTOS | Resumen Batalla de los All Star de Exatlón All Star 15 marzo.

Los hombres se enfrentaron para obtener una medalla en Exatlón All Star. Rojos y Azules estrenaron el circuito del acuario en la batalla de los All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Llegó el turno de los hombres para disputarse la medalla de Exatlón All Star.jpg
2 Velociraptor es el primero en el circuito dorado logrando un gran tiempo.jpg
3 Koke trae un buen nivel y sale decidido.jpg
4 En su turno Koke logra una buena marca y se coloca por encima de Andrés.jpg
5 La Bestia viene a tratar de meterse en la ronda final.jpg
6 En los tiros con la empanada a la Bestia se le dificultan los últimos tótems.jpg
7 Keno sala a tratar de mejorar el tiempo de sus compañeros.jpg
8 Keno no logra conectar en línea de tiro y queda descalificado por tiempo.jpg
9 Viene el turno de Lino y logra dejar fuera a la Bestia con su tiempo.jpg
10 Black Panther busca otra medalla.jpg
11 Suena el silbato guillotina para Heliud y queda fuera.jpg
El Dragon Rojo sale listo con su tiro de poder.jpg
13 Pato es el último en pasar y no logra calificar para obtener medalla.jpg
14 En la ronda final Andrés se lleva el oro, Koke la plata y Josué el bronce.jpg
15 Rosique explica la dinámica en la batalla de los All Star.jpg
16 Los equipos saldrán el tripletas para conseguir sus puntos.jpg
17 La estrategia es primordial para ganar esta competencia.jpg
18 Meli y Eve salen en el nuevo circuito del acuario.jpg
19 Heliud también sale en la primer tripleta de su equipo.jpg
20 Koke y Heliud se enfrentan en la línea de tiro y es punto rojo.jpg
21 Tzasna y Valery salen del agua para llegar a línea de tiro.jpg
22 Durante la competencia las tripletas con Keno no logran dar punto.jpg
23 Los duelos son mixtos y los rojos toman la delantera.jpg
24 Lili hace equipo con Andrés y la Bestia y logran subir el marcador.jpg
25 Pato pasó un total de cuatro veces de las cuales en tres ocasiones hubo punto por parte del equipo rojo.jpg
26 Josué y Sol salen con todo a la pista y son los rojos quiens siguen dominando.jpg
27 Mati da una zancada larga en su carrera y se lastima un poco la rodilla, pero se encuentra bien.jpg
28 Lili parece disfrutar de este circuito acuático.jpg
29 Es match point para rojos y azules están muy atrás en el marcador.jpg
Famosos ganan la batalla de los All Star.jpg
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1 Llegó el turno de los hombres para disputarse la medalla de Exatlón All Star.jpg
2 Velociraptor es el primero en el circuito dorado logrando un gran tiempo.jpg
3 Koke trae un buen nivel y sale decidido.jpg
4 En su turno Koke logra una buena marca y se coloca por encima de Andrés.jpg
5 La Bestia viene a tratar de meterse en la ronda final.jpg
6 En los tiros con la empanada a la Bestia se le dificultan los últimos tótems.jpg
7 Keno sala a tratar de mejorar el tiempo de sus compañeros.jpg
8 Keno no logra conectar en línea de tiro y queda descalificado por tiempo.jpg
9 Viene el turno de Lino y logra dejar fuera a la Bestia con su tiempo.jpg
10 Black Panther busca otra medalla.jpg
11 Suena el silbato guillotina para Heliud y queda fuera.jpg
El Dragon Rojo sale listo con su tiro de poder.jpg
13 Pato es el último en pasar y no logra calificar para obtener medalla.jpg
14 En la ronda final Andrés se lleva el oro, Koke la plata y Josué el bronce.jpg
15 Rosique explica la dinámica en la batalla de los All Star.jpg
16 Los equipos saldrán el tripletas para conseguir sus puntos.jpg
17 La estrategia es primordial para ganar esta competencia.jpg
18 Meli y Eve salen en el nuevo circuito del acuario.jpg
19 Heliud también sale en la primer tripleta de su equipo.jpg
20 Koke y Heliud se enfrentan en la línea de tiro y es punto rojo.jpg
21 Tzasna y Valery salen del agua para llegar a línea de tiro.jpg
22 Durante la competencia las tripletas con Keno no logran dar punto.jpg
23 Los duelos son mixtos y los rojos toman la delantera.jpg
24 Lili hace equipo con Andrés y la Bestia y logran subir el marcador.jpg
25 Pato pasó un total de cuatro veces de las cuales en tres ocasiones hubo punto por parte del equipo rojo.jpg
26 Josué y Sol salen con todo a la pista y son los rojos quiens siguen dominando.jpg
27 Mati da una zancada larga en su carrera y se lastima un poco la rodilla, pero se encuentra bien.jpg
28 Lili parece disfrutar de este circuito acuático.jpg
29 Es match point para rojos y azules están muy atrás en el marcador.jpg
Famosos ganan la batalla de los All Star.jpg
1 Llegó el turno de los hombres para disputarse la medalla de Exatlón All Star.jpg
2 Velociraptor es el primero en el circuito dorado logrando un gran tiempo.jpg
3 Koke trae un buen nivel y sale decidido.jpg
4 En su turno Koke logra una buena marca y se coloca por encima de Andrés.jpg
5 La Bestia viene a tratar de meterse en la ronda final.jpg
6 En los tiros con la empanada a la Bestia se le dificultan los últimos tótems.jpg
7 Keno sala a tratar de mejorar el tiempo de sus compañeros.jpg
8 Keno no logra conectar en línea de tiro y queda descalificado por tiempo.jpg
9 Viene el turno de Lino y logra dejar fuera a la Bestia con su tiempo.jpg
10 Black Panther busca otra medalla.jpg
11 Suena el silbato guillotina para Heliud y queda fuera.jpg
El Dragon Rojo sale listo con su tiro de poder.jpg
13 Pato es el último en pasar y no logra calificar para obtener medalla.jpg
14 En la ronda final Andrés se lleva el oro, Koke la plata y Josué el bronce.jpg
15 Rosique explica la dinámica en la batalla de los All Star.jpg
16 Los equipos saldrán el tripletas para conseguir sus puntos.jpg
17 La estrategia es primordial para ganar esta competencia.jpg
18 Meli y Eve salen en el nuevo circuito del acuario.jpg
19 Heliud también sale en la primer tripleta de su equipo.jpg
20 Koke y Heliud se enfrentan en la línea de tiro y es punto rojo.jpg
21 Tzasna y Valery salen del agua para llegar a línea de tiro.jpg
22 Durante la competencia las tripletas con Keno no logran dar punto.jpg
23 Los duelos son mixtos y los rojos toman la delantera.jpg
24 Lili hace equipo con Andrés y la Bestia y logran subir el marcador.jpg
25 Pato pasó un total de cuatro veces de las cuales en tres ocasiones hubo punto por parte del equipo rojo.jpg
26 Josué y Sol salen con todo a la pista y son los rojos quiens siguen dominando.jpg
27 Mati da una zancada larga en su carrera y se lastima un poco la rodilla, pero se encuentra bien.jpg
28 Lili parece disfrutar de este circuito acuático.jpg
29 Es match point para rojos y azules están muy atrás en el marcador.jpg
Famosos ganan la batalla de los All Star.jpg

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