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FOTOS | Resumen por Batalla Colosal de Exatlón All Star 14 marzo 2023.

La medalla femenil se puso en juego y las atletas lo dieron todo. La Batalla Colosal se puso emocionante y los rojos se llevaron la noche en Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Mujeres se preparan para obtener la medalla de Exatlón All Star.jpg
2 Las mujeres están en riesgo y lo darán todo por llevarse una presea.jpg
3 Nataly abre la pista en la prueba contrarreloj.jpg
4 Dynamom realiza buenos tiros con la empanada y logra buen tiempo.jpg
5 Jazmín sale decidida al circuito porque no cuenta con medalla de oro.jpg
6 Rugby Girl hace un buen circuito pero su tiempo no es de los mejores.jpg
7 Valery ya cuenta con una presea dorada.jpg
8 En línea de tiro Valery tira muy bien con las empanadas.jpg
9 Lili viene dispuesta a seguir avanzando en la competencia.jpg
10 La atleta realiza una muy buena ejecución en su turno.jpg
11 Mati retoma su poder y con su tiempo se coloca segunda en la tabla.jpg
12 Fashion Anaconda se esfuerza por medalla pero queda descalificada.jpg
13 Sniper sale para ganar pero suena el silbato guillotina y queda fuera.jpg
14 Aunque Meli necesita medalla, no se le da el tiro y queda fuera.jpg
15 Sol es la última en pasar pero logra pasar a la recta final para obtener medalla.jpg
16 La medalla dorada se la lleva Mati, Sol se lleva la plata y Lili el bronce.jpg
17 Rosique comienza la ceremonia por la Batalla Colosal.jpg
18 Rojos llevan una buena racha ganando esta competencia.jpg
19 Azules quieren ganar la feria del Exatlón, el premio de la noche.jpg
20 El Golden One de la semana abre el circuito del fin del mundo.jpg
21 Es Koke quien se lleva el primer punto azul.jpg
22 Al circuito sale Dynamom con actitud ganadora.jpg
23 A Sol le fallan los tiros y pierde ante Nataly.jpg
24 Pato sigue igual de contundente en el tiro y entrega su punto.jpg
25 Touchdown Valery celebra su punto frente a Tiger.jpg
26 De igual forma Keno festeja su anotación frente a Lino, pero más adelante pierde contra Josué.jpg
27 Jaz sorprende en su turno y le gana a Evelyn.jpg
28 El Hechicero del Aire no tiene una buena noche y pierde dos puntos valiosos ante Black Panther.jpg
29 Al final los rojos se recuperan y Mati entrega el punto de la victoria.jpg
Los rojos celebran y ganan la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg
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1 Mujeres se preparan para obtener la medalla de Exatlón All Star.jpg
2 Las mujeres están en riesgo y lo darán todo por llevarse una presea.jpg
3 Nataly abre la pista en la prueba contrarreloj.jpg
4 Dynamom realiza buenos tiros con la empanada y logra buen tiempo.jpg
5 Jazmín sale decidida al circuito porque no cuenta con medalla de oro.jpg
6 Rugby Girl hace un buen circuito pero su tiempo no es de los mejores.jpg
7 Valery ya cuenta con una presea dorada.jpg
8 En línea de tiro Valery tira muy bien con las empanadas.jpg
9 Lili viene dispuesta a seguir avanzando en la competencia.jpg
10 La atleta realiza una muy buena ejecución en su turno.jpg
11 Mati retoma su poder y con su tiempo se coloca segunda en la tabla.jpg
12 Fashion Anaconda se esfuerza por medalla pero queda descalificada.jpg
13 Sniper sale para ganar pero suena el silbato guillotina y queda fuera.jpg
14 Aunque Meli necesita medalla, no se le da el tiro y queda fuera.jpg
15 Sol es la última en pasar pero logra pasar a la recta final para obtener medalla.jpg
16 La medalla dorada se la lleva Mati, Sol se lleva la plata y Lili el bronce.jpg
17 Rosique comienza la ceremonia por la Batalla Colosal.jpg
18 Rojos llevan una buena racha ganando esta competencia.jpg
19 Azules quieren ganar la feria del Exatlón, el premio de la noche.jpg
20 El Golden One de la semana abre el circuito del fin del mundo.jpg
21 Es Koke quien se lleva el primer punto azul.jpg
22 Al circuito sale Dynamom con actitud ganadora.jpg
23 A Sol le fallan los tiros y pierde ante Nataly.jpg
24 Pato sigue igual de contundente en el tiro y entrega su punto.jpg
25 Touchdown Valery celebra su punto frente a Tiger.jpg
26 De igual forma Keno festeja su anotación frente a Lino, pero más adelante pierde contra Josué.jpg
27 Jaz sorprende en su turno y le gana a Evelyn.jpg
28 El Hechicero del Aire no tiene una buena noche y pierde dos puntos valiosos ante Black Panther.jpg
29 Al final los rojos se recuperan y Mati entrega el punto de la victoria.jpg
Los rojos celebran y ganan la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg
1 Mujeres se preparan para obtener la medalla de Exatlón All Star.jpg
2 Las mujeres están en riesgo y lo darán todo por llevarse una presea.jpg
3 Nataly abre la pista en la prueba contrarreloj.jpg
4 Dynamom realiza buenos tiros con la empanada y logra buen tiempo.jpg
5 Jazmín sale decidida al circuito porque no cuenta con medalla de oro.jpg
6 Rugby Girl hace un buen circuito pero su tiempo no es de los mejores.jpg
7 Valery ya cuenta con una presea dorada.jpg
8 En línea de tiro Valery tira muy bien con las empanadas.jpg
9 Lili viene dispuesta a seguir avanzando en la competencia.jpg
10 La atleta realiza una muy buena ejecución en su turno.jpg
11 Mati retoma su poder y con su tiempo se coloca segunda en la tabla.jpg
12 Fashion Anaconda se esfuerza por medalla pero queda descalificada.jpg
13 Sniper sale para ganar pero suena el silbato guillotina y queda fuera.jpg
14 Aunque Meli necesita medalla, no se le da el tiro y queda fuera.jpg
15 Sol es la última en pasar pero logra pasar a la recta final para obtener medalla.jpg
16 La medalla dorada se la lleva Mati, Sol se lleva la plata y Lili el bronce.jpg
17 Rosique comienza la ceremonia por la Batalla Colosal.jpg
18 Rojos llevan una buena racha ganando esta competencia.jpg
19 Azules quieren ganar la feria del Exatlón, el premio de la noche.jpg
20 El Golden One de la semana abre el circuito del fin del mundo.jpg
21 Es Koke quien se lleva el primer punto azul.jpg
22 Al circuito sale Dynamom con actitud ganadora.jpg
23 A Sol le fallan los tiros y pierde ante Nataly.jpg
24 Pato sigue igual de contundente en el tiro y entrega su punto.jpg
25 Touchdown Valery celebra su punto frente a Tiger.jpg
26 De igual forma Keno festeja su anotación frente a Lino, pero más adelante pierde contra Josué.jpg
27 Jaz sorprende en su turno y le gana a Evelyn.jpg
28 El Hechicero del Aire no tiene una buena noche y pierde dos puntos valiosos ante Black Panther.jpg
29 Al final los rojos se recuperan y Mati entrega el punto de la victoria.jpg
Los rojos celebran y ganan la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg

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