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FOTOS | Resumen por Batalla Colosal Exatlón All Star 7 marzo 2023.

Las mujeres dieron lo mejor para obtener la medalla femenil de Exatlón All Star. Se vivió un duelo emocionante por la Batalla Colosal donde los rojos ganaron.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Mujeres se enfrentan por la medalla en Exatlón All Star.jpg
2 El Circuito de Parkour está listo para la prueba contra reloj.jpg
3 Dynamom es la primera en recorrer la pista con un buen tiempo inicial.jpg
4 Sol realiza tiro con aro y en tiempo es de los más altos.jpg
5 Lili logra una buen marca en su turno.jpg
6 Meli sorprende con su tiempo y deja fuera a Sol.jpg
7 Esta vez a Valery no se le da el tiro y queda descalificada.jpg
8 Evelyn se posiciona como las mejores en tiempo y deja fuera a Melisa.jpg
9 Suena silbato guillotina para Tzasna y queda descalificada.jpg
10 Rugby Girl realiza una gran marca y deja fuera a Nataly.jpg
11 Mati sorprende con tiempazo y nuevo record.jpg
12 Mati se lleva el oro, Sniper la plata y Jaz el bronce.jpg
13 Inicia la Batalla Colosal en Exatlón All Star.jpg
14 En juego una noche árabe con música, comida y más.jpg
15 Los atletas necesitan del premio para despejarse de la competencia.jpg
16 Al Circuito Dorado del Exatlón sale Pato y entrega primer punto rojo.jpg
17 Sniper vs Tiger, punto para el equipo azul.jpg
18 La Bestia sale a toda velocidad en Exatlón All Star.jpg
19 Es Red Dragon quien entrega punto rojo.jpg
20 Tzasna se enfrenta contra Valery y sube el marcador escarlata.jpg
21 Lino pierde en su turno contra Keno.jpg
22 Jaz se queda atrás en el circuito y Lili gana el punto.jpg
23 Ya es clásico el enfrentamiento entre Heliud y Koke.jpg
24 Sol empata el marcador 4 a 4.jpg
25 El tiro se le da a Veloci y sube el marcador azul.jpg
26 Keno sale con nueva energía a la pista.jpg
27 Súper Noba Titánica entrega su segundo punto en la competencia.jpg
28 Es match point rojo y Atún Pulido busca la victoria.jpg
29 Pero la Bestia le gana a Black Panther y da vida a los azules.jpg
De nuevo Nataly entrega el punto definitivo y Famosos ganan la Batalla Colosal.jpg
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1 Mujeres se enfrentan por la medalla en Exatlón All Star.jpg
2 El Circuito de Parkour está listo para la prueba contra reloj.jpg
3 Dynamom es la primera en recorrer la pista con un buen tiempo inicial.jpg
4 Sol realiza tiro con aro y en tiempo es de los más altos.jpg
5 Lili logra una buen marca en su turno.jpg
6 Meli sorprende con su tiempo y deja fuera a Sol.jpg
7 Esta vez a Valery no se le da el tiro y queda descalificada.jpg
8 Evelyn se posiciona como las mejores en tiempo y deja fuera a Melisa.jpg
9 Suena silbato guillotina para Tzasna y queda descalificada.jpg
10 Rugby Girl realiza una gran marca y deja fuera a Nataly.jpg
11 Mati sorprende con tiempazo y nuevo record.jpg
12 Mati se lleva el oro, Sniper la plata y Jaz el bronce.jpg
13 Inicia la Batalla Colosal en Exatlón All Star.jpg
14 En juego una noche árabe con música, comida y más.jpg
15 Los atletas necesitan del premio para despejarse de la competencia.jpg
16 Al Circuito Dorado del Exatlón sale Pato y entrega primer punto rojo.jpg
17 Sniper vs Tiger, punto para el equipo azul.jpg
18 La Bestia sale a toda velocidad en Exatlón All Star.jpg
19 Es Red Dragon quien entrega punto rojo.jpg
20 Tzasna se enfrenta contra Valery y sube el marcador escarlata.jpg
21 Lino pierde en su turno contra Keno.jpg
22 Jaz se queda atrás en el circuito y Lili gana el punto.jpg
23 Ya es clásico el enfrentamiento entre Heliud y Koke.jpg
24 Sol empata el marcador 4 a 4.jpg
25 El tiro se le da a Veloci y sube el marcador azul.jpg
26 Keno sale con nueva energía a la pista.jpg
27 Súper Noba Titánica entrega su segundo punto en la competencia.jpg
28 Es match point rojo y Atún Pulido busca la victoria.jpg
29 Pero la Bestia le gana a Black Panther y da vida a los azules.jpg
De nuevo Nataly entrega el punto definitivo y Famosos ganan la Batalla Colosal.jpg
1 Mujeres se enfrentan por la medalla en Exatlón All Star.jpg
2 El Circuito de Parkour está listo para la prueba contra reloj.jpg
3 Dynamom es la primera en recorrer la pista con un buen tiempo inicial.jpg
4 Sol realiza tiro con aro y en tiempo es de los más altos.jpg
5 Lili logra una buen marca en su turno.jpg
6 Meli sorprende con su tiempo y deja fuera a Sol.jpg
7 Esta vez a Valery no se le da el tiro y queda descalificada.jpg
8 Evelyn se posiciona como las mejores en tiempo y deja fuera a Melisa.jpg
9 Suena silbato guillotina para Tzasna y queda descalificada.jpg
10 Rugby Girl realiza una gran marca y deja fuera a Nataly.jpg
11 Mati sorprende con tiempazo y nuevo record.jpg
12 Mati se lleva el oro, Sniper la plata y Jaz el bronce.jpg
13 Inicia la Batalla Colosal en Exatlón All Star.jpg
14 En juego una noche árabe con música, comida y más.jpg
15 Los atletas necesitan del premio para despejarse de la competencia.jpg
16 Al Circuito Dorado del Exatlón sale Pato y entrega primer punto rojo.jpg
17 Sniper vs Tiger, punto para el equipo azul.jpg
18 La Bestia sale a toda velocidad en Exatlón All Star.jpg
19 Es Red Dragon quien entrega punto rojo.jpg
20 Tzasna se enfrenta contra Valery y sube el marcador escarlata.jpg
21 Lino pierde en su turno contra Keno.jpg
22 Jaz se queda atrás en el circuito y Lili gana el punto.jpg
23 Ya es clásico el enfrentamiento entre Heliud y Koke.jpg
24 Sol empata el marcador 4 a 4.jpg
25 El tiro se le da a Veloci y sube el marcador azul.jpg
26 Keno sale con nueva energía a la pista.jpg
27 Súper Noba Titánica entrega su segundo punto en la competencia.jpg
28 Es match point rojo y Atún Pulido busca la victoria.jpg
29 Pero la Bestia le gana a Black Panther y da vida a los azules.jpg
De nuevo Nataly entrega el punto definitivo y Famosos ganan la Batalla Colosal.jpg

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