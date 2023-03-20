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FOTOS | Resumen por supervivencia de Exatlón All Star 20 marzo 2023.

Se jugó la Villa 360 donde los rojos resultaron vencedores. Llegó la segunda fase de Exatlón All Star donde todos los atletas están en riesgo de eliminación.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia la semana 7 en Exatlón All Star.jpg
2 Los atletas se enfrentan por la Villa 360.jpg
3 Azules se diviertes y escuchan los cambios que se vienen en la nueva fase del reality.jpg
4 Nataly sale en la segunda carrera del circuito del crossfit.jpg
5 Es Sniper quien vence y entrega primer punto azul.jpg
6 Red Dragon sale con toda la potencia y logra adelantarse al Hechicero del Aire.jpg
7 En línea de tiro Koke domina y es punto azul.jpg
8 Valery y Mati se enfrentan en la pista.jpg
9 Terminator tiene excelente tiro de aro y sube el marcador escarlata.jpg
10 La cosa salvaje se adelanta y deja atrás a Lino en el circuito.jpg
11 Torbellino soprende y vence a la Bestia.jpg
Lili y Tzasna se cruzan en la pista y Anaconda sale un paso adelante.jpg
13 Es Tzasna quien derriba el tótem con el aro.jpg
14 Los rojos ganan la Villa 360 gracias al último punto de Pato.jpg
15 Koke sale de nuevo para disputarse la playera dorada.jpg
16 Heliud sale con todo para obtener la golden one.jpg
17 Es el Hechicero del Aire quien derrota a Black Panther y obtiene la playera dorada.jpg
18 Rosique anuncia que habrá eliminación mixta en Exatlón All Star.jpg
19 Todos los atletas están en riesgo y cualquiera puede irse.jpg
20 Los duelos serán mixtos y los atletas deberán darlo todo por permancer en el reality.jpg
21 Koke viene de ganar la golden one.jpg
22 Pero Pato realiza buenos lanzamientos y es primer punto rojo.jpg
23 En línea de tiro Dynamom logra colocar los tres tiros y es punto escarlata.jpg
24 Two time Olimpian celebra su victoria contra Keno.jpg
25 La Bestia juega muy bien a lo largo de la noche y entrega tres puntos a su equipo.jpg
26 Mati tiene algunos problemas con el tiro pero logra conectar y ganarle a Triple Jumper.jpg
27 La competencia está reñida y Sniper empata el marcador 7 a 7.jpg
28 La supervivencia se va a relevos y sale Koke contra Pato.jpg
29 Pato realiza un tiro espectacular y gana la carrera.jpg
Rojos ganan la primera supervivencia de la semana.jpg
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1 Inicia la semana 7 en Exatlón All Star.jpg
2 Los atletas se enfrentan por la Villa 360.jpg
3 Azules se diviertes y escuchan los cambios que se vienen en la nueva fase del reality.jpg
4 Nataly sale en la segunda carrera del circuito del crossfit.jpg
5 Es Sniper quien vence y entrega primer punto azul.jpg
6 Red Dragon sale con toda la potencia y logra adelantarse al Hechicero del Aire.jpg
7 En línea de tiro Koke domina y es punto azul.jpg
8 Valery y Mati se enfrentan en la pista.jpg
9 Terminator tiene excelente tiro de aro y sube el marcador escarlata.jpg
10 La cosa salvaje se adelanta y deja atrás a Lino en el circuito.jpg
11 Torbellino soprende y vence a la Bestia.jpg
Lili y Tzasna se cruzan en la pista y Anaconda sale un paso adelante.jpg
13 Es Tzasna quien derriba el tótem con el aro.jpg
14 Los rojos ganan la Villa 360 gracias al último punto de Pato.jpg
15 Koke sale de nuevo para disputarse la playera dorada.jpg
16 Heliud sale con todo para obtener la golden one.jpg
17 Es el Hechicero del Aire quien derrota a Black Panther y obtiene la playera dorada.jpg
18 Rosique anuncia que habrá eliminación mixta en Exatlón All Star.jpg
19 Todos los atletas están en riesgo y cualquiera puede irse.jpg
20 Los duelos serán mixtos y los atletas deberán darlo todo por permancer en el reality.jpg
21 Koke viene de ganar la golden one.jpg
22 Pero Pato realiza buenos lanzamientos y es primer punto rojo.jpg
23 En línea de tiro Dynamom logra colocar los tres tiros y es punto escarlata.jpg
24 Two time Olimpian celebra su victoria contra Keno.jpg
25 La Bestia juega muy bien a lo largo de la noche y entrega tres puntos a su equipo.jpg
26 Mati tiene algunos problemas con el tiro pero logra conectar y ganarle a Triple Jumper.jpg
27 La competencia está reñida y Sniper empata el marcador 7 a 7.jpg
28 La supervivencia se va a relevos y sale Koke contra Pato.jpg
29 Pato realiza un tiro espectacular y gana la carrera.jpg
Rojos ganan la primera supervivencia de la semana.jpg
1 Inicia la semana 7 en Exatlón All Star.jpg
2 Los atletas se enfrentan por la Villa 360.jpg
3 Azules se diviertes y escuchan los cambios que se vienen en la nueva fase del reality.jpg
4 Nataly sale en la segunda carrera del circuito del crossfit.jpg
5 Es Sniper quien vence y entrega primer punto azul.jpg
6 Red Dragon sale con toda la potencia y logra adelantarse al Hechicero del Aire.jpg
7 En línea de tiro Koke domina y es punto azul.jpg
8 Valery y Mati se enfrentan en la pista.jpg
9 Terminator tiene excelente tiro de aro y sube el marcador escarlata.jpg
10 La cosa salvaje se adelanta y deja atrás a Lino en el circuito.jpg
11 Torbellino soprende y vence a la Bestia.jpg
Lili y Tzasna se cruzan en la pista y Anaconda sale un paso adelante.jpg
13 Es Tzasna quien derriba el tótem con el aro.jpg
14 Los rojos ganan la Villa 360 gracias al último punto de Pato.jpg
15 Koke sale de nuevo para disputarse la playera dorada.jpg
16 Heliud sale con todo para obtener la golden one.jpg
17 Es el Hechicero del Aire quien derrota a Black Panther y obtiene la playera dorada.jpg
18 Rosique anuncia que habrá eliminación mixta en Exatlón All Star.jpg
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20 Los duelos serán mixtos y los atletas deberán darlo todo por permancer en el reality.jpg
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22 Pero Pato realiza buenos lanzamientos y es primer punto rojo.jpg
23 En línea de tiro Dynamom logra colocar los tres tiros y es punto escarlata.jpg
24 Two time Olimpian celebra su victoria contra Keno.jpg
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26 Mati tiene algunos problemas con el tiro pero logra conectar y ganarle a Triple Jumper.jpg
27 La competencia está reñida y Sniper empata el marcador 7 a 7.jpg
28 La supervivencia se va a relevos y sale Koke contra Pato.jpg
29 Pato realiza un tiro espectacular y gana la carrera.jpg
Rojos ganan la primera supervivencia de la semana.jpg

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