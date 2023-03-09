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FOTOS | Resumen por Supervivencia Exatlón All Star 9 marzo 2023.

Los atletas se enfrentaron en la primera serie por la supervivencia en Exatlón All Star. La competencia estuvo reñida y fueron los rojos los vencedores.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Aquí inicia la primera serie por la Supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Mujeres rojas en riesgo.jpg
3 Hombres azules en peligro.jpg
4 Red Dragon abre el circuito y entrega el primer punto rojo.jpg
5 Jaz tira con boleadoras y las enreda primero.jpg
6 Pero a Lili le va mejor en el tiro con pelota y tira el tótem.jpg
7 Sniper sale con toda la experiencia a la pista.jpg
8 Tzasna no logra conectar con el tótem y el punto es para Evelyn.jpg
9 Keno realiza buenos lanzamientos y sube el marcador azul.jpg
10 Sol se enfrenta a Terminator y van parejas en el circuito.jpg
11 Mati sale como ganadora a la pista aunque no le ha ido muy bien la competencia.jpg
12 Sol sale con la confianza de ser la Golden One por segunda vez consecutiva.jpg
13 En línea de tiro Mati encuentra la mejor forma para tirar boleadoras.jpg
14 Pero Sol se lleva el punto y celebra en Exatlón All Star.jpg
15 El Hechicero del Aire lanza con todo el power.jpg
16 Black Panther se conecta y gana el punto.jpg
17 Valery y Nataly salen con potencia de piernas al circuito.jpg
18 El rendimiento de Touchdown ha mejorado mucho.jpg
19 La Bestia sale con toda la energía al circuito.jpg
20 Lino hace excelentes tiros y gana a la primera.jpg
21 Lili repite carrera contra Tzasna y se lleva el punto.jpg
22 Andrés saca gran ventaja en el circuito.jpg
23 Pero Atún Pulido viene confiado en su tiro.jpg
24 Heliud celebra con un cetro y su equipo.jpg
25 Meli necesita puntos para subir su rendimiento.jpg
26 Pero Sol vuelve a entregar punto en la competencia.jpg
27 Keno retoma su confianza y le gana a Pato Araujo.jpg
28 Azules esperando el resultado del fotofinish em situación de match point rojo.jpg
29 Los rojos ganan el punto definitivo.jpg
Famosos ganan la primer supervivencia en Exatlón All Star.jpg
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1 Aquí inicia la primera serie por la Supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Mujeres rojas en riesgo.jpg
3 Hombres azules en peligro.jpg
4 Red Dragon abre el circuito y entrega el primer punto rojo.jpg
5 Jaz tira con boleadoras y las enreda primero.jpg
6 Pero a Lili le va mejor en el tiro con pelota y tira el tótem.jpg
7 Sniper sale con toda la experiencia a la pista.jpg
8 Tzasna no logra conectar con el tótem y el punto es para Evelyn.jpg
9 Keno realiza buenos lanzamientos y sube el marcador azul.jpg
10 Sol se enfrenta a Terminator y van parejas en el circuito.jpg
11 Mati sale como ganadora a la pista aunque no le ha ido muy bien la competencia.jpg
12 Sol sale con la confianza de ser la Golden One por segunda vez consecutiva.jpg
13 En línea de tiro Mati encuentra la mejor forma para tirar boleadoras.jpg
14 Pero Sol se lleva el punto y celebra en Exatlón All Star.jpg
15 El Hechicero del Aire lanza con todo el power.jpg
16 Black Panther se conecta y gana el punto.jpg
17 Valery y Nataly salen con potencia de piernas al circuito.jpg
18 El rendimiento de Touchdown ha mejorado mucho.jpg
19 La Bestia sale con toda la energía al circuito.jpg
20 Lino hace excelentes tiros y gana a la primera.jpg
21 Lili repite carrera contra Tzasna y se lleva el punto.jpg
22 Andrés saca gran ventaja en el circuito.jpg
23 Pero Atún Pulido viene confiado en su tiro.jpg
24 Heliud celebra con un cetro y su equipo.jpg
25 Meli necesita puntos para subir su rendimiento.jpg
26 Pero Sol vuelve a entregar punto en la competencia.jpg
27 Keno retoma su confianza y le gana a Pato Araujo.jpg
28 Azules esperando el resultado del fotofinish em situación de match point rojo.jpg
29 Los rojos ganan el punto definitivo.jpg
Famosos ganan la primer supervivencia en Exatlón All Star.jpg
1 Aquí inicia la primera serie por la Supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Mujeres rojas en riesgo.jpg
3 Hombres azules en peligro.jpg
4 Red Dragon abre el circuito y entrega el primer punto rojo.jpg
5 Jaz tira con boleadoras y las enreda primero.jpg
6 Pero a Lili le va mejor en el tiro con pelota y tira el tótem.jpg
7 Sniper sale con toda la experiencia a la pista.jpg
8 Tzasna no logra conectar con el tótem y el punto es para Evelyn.jpg
9 Keno realiza buenos lanzamientos y sube el marcador azul.jpg
10 Sol se enfrenta a Terminator y van parejas en el circuito.jpg
11 Mati sale como ganadora a la pista aunque no le ha ido muy bien la competencia.jpg
12 Sol sale con la confianza de ser la Golden One por segunda vez consecutiva.jpg
13 En línea de tiro Mati encuentra la mejor forma para tirar boleadoras.jpg
14 Pero Sol se lleva el punto y celebra en Exatlón All Star.jpg
15 El Hechicero del Aire lanza con todo el power.jpg
16 Black Panther se conecta y gana el punto.jpg
17 Valery y Nataly salen con potencia de piernas al circuito.jpg
18 El rendimiento de Touchdown ha mejorado mucho.jpg
19 La Bestia sale con toda la energía al circuito.jpg
20 Lino hace excelentes tiros y gana a la primera.jpg
21 Lili repite carrera contra Tzasna y se lleva el punto.jpg
22 Andrés saca gran ventaja en el circuito.jpg
23 Pero Atún Pulido viene confiado en su tiro.jpg
24 Heliud celebra con un cetro y su equipo.jpg
25 Meli necesita puntos para subir su rendimiento.jpg
26 Pero Sol vuelve a entregar punto en la competencia.jpg
27 Keno retoma su confianza y le gana a Pato Araujo.jpg
28 Azules esperando el resultado del fotofinish em situación de match point rojo.jpg
29 Los rojos ganan el punto definitivo.jpg
Famosos ganan la primer supervivencia en Exatlón All Star.jpg

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