Exatlón All Star: Marysol y Liliana lanzan mensaje a Mati. ¡Esto NO se vio en televisión!

Recién inició la sexta semana del Exatlón All Star y las cosas ya se pusieron color de hormiga luego de la polémica que protagonizaron Andrés Fierro y Heliud Pulido, quienes se hicieron de palabras en la arena de la competencia más colosal de la historia.

Programa 14 marzo 2023 | Por Batalla Colosal de Exatlón All Star.

¿Qué equipo se llevó la Batalla Colosal? El equipo rojo está sacando provecho de su superioridad numérica tras la eliminación de Fogel Negrete, quien no pudo contra Andrés Fierro y terminó despidiéndose del reality deportivo más demandante de la historia.

En ese tenor, el equipo celeste se llevó la Batalla Colosal después de una serie de reñidos enfrentamientos, lo que demuestra que los atletas rojos han despertado del letargo en el que se encontraban y están más motivados que nunca.

¿Mati Álvarez volvió a ganar la medalla dorada?

‘Terminator’ sigue demostrando por qué es la atleta más ganadora en la historia del Exatlón, ya que dio cuenta de Marysol y Liliana y se terminó colgando su tercera medalla dorada consecutiva en la presente temporada.

¿Marysol y Liliana arremetieron contra Mati?

Marysol se colgó la medalla de plata, mientras que Liliana se llevó la de bronce. Cortés se dijo contenta por haberse colgado la medalla de plata, pero hubiera preferido llevarse la de oro; sin embargo, reconoció la fortaleza y poderío de Mati Álvarez.

“Hoy gané una medalla de plata que claro que me hace muy feliz, obviamente me hubiera encantado ganar la de oro, no se pudo porque tengo una rival muy fuerte que es Mati”, dijo Marysol.

Por su parte, Liliana Hernández dijo sentirse muy “orgullosa de haber compartido ese podio con Mati. En muchas entrevistas siempre dije y me preguntaban ¿con quién te gustaría competir? Y siempre he dicho y decretado que con Mati”.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

