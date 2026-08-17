Manualidades de Velas: 3 formas de hacer velas aromáticas caseras con frascos reciclados

Las velas aromáticas se han convertido en un objeto de decoración que no solo cumplen este rol o el de iluminar. Estas han pasado a tener un impacto directo en el estado de ánimo, la mente y la atmósfera del hogar gracias a la estimulación olfativa.

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Muchas personas optan por estas velas para ambientar ciertos espacios de su casa, pero en algunos casos se trata de creaciones propias. Esto se logra gracias a proyectos de manualidades que son muy fáciles de abordar y cuyos resultados son grandiosos.

Manualidades de Velas

Quienes entienden del tema remarcan que para una opción más saludable y ecológica, conviene elegir velas aromáticas elaboradas con cera de soya o de abeja y mechas de algodón o madera, ya que queman de manera más limpia y duradera que las de parafina derivado del petróleo.

De todos modos, hoy la propuesta es poner a prueba nuestras habilidades con las manualidades y animarnos a crear nuestras velas aromáticas de forma casera. Se trata de un proyecto perfecto para darles una segunda vida a los frascos de vidrio que se acumulan en casa, como los de mermelada, café o conservas.

Velas aromáticas caseras

Tras lo señalado, a continuación se detallan 3 manualidades fáciles para usar frascos reciclados y hacer nuestras propias velas aromáticas. Lo bueno es que no se requieren de grandes inversiones y el proceso es una forma de entretenimiento y relajación:

Vela clásica de soya con aceite esencial

Materiales: Frasco de vidrio limpio, cera de soya en escamas, pabilo con base metálica, broche de ropa (para sujetar el pabilo) y 20-30 gotas de tu aceite esencial favorito (lavanda, eucalipto, vainilla).

Paso a paso



Pega la base del pabilo en el fondo del frasco usando una gota de cera caliente o cinta doble contacto. Usa un broche de ropa apoyado en la boca del frasco para mantenerlo erguido. Derrite la cera de soya a baño María. Retira del fuego, deja enfriar un minuto e incorpora el aceite esencial. Vierte la cera con cuidado en el frasco y déjala solidificar a temperatura ambiente durante 24 horas antes de cortar el sobrante del pabilo.

Vela "café expreso" con parafina y granos de café

Materiales: Frasco de vidrio, restos de cera blanca o parafina, 1 cucharada de café molido (completamente seco), granos de café enteros y pabilo.

Paso a paso



Prepara el frasco fijando el pabilo en el centro. Derrite la parafina o cera a baño María. Añade el café molido a la cera líquida y mezcla bien para integrar la fragancia. Vierte una primera capa en el frasco y, antes de que seque por completo, arroja un puñado de granos enteros cerca de los bordes para que queden visibles. Completa llenando el frasco.

Vela herbal con especias y cítricos

Materiales: Frasco de vidrio, cera de soya o parafina, cáscara de naranja o limón (bien seca), ramas de canela o romero, pabilo.

Paso a paso

