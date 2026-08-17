Eliminado de MasterChef 24/7: ¿HOY hay eliminado este lunes 17 de agosto de 2026?; lo que se sabe de la información OFICIAL

Hoy, 17 de agosto del 2026, se viene un momento importante en MasterChef 24/7, ya que cada movimiento correcto o falla se encargará de ponerlos en riesgo de ser eliminados.

Pero no temas, ya que hoy no lunes no se tienen contempladas eliminaciones, según la información oficial, pero para esta semana los cocineros deberán ser precavidos los días 18, 20 y 23 de agosto, ya que formalmente será el día de eliminación.

¿Quién salió de MasterChef 24/7?

El eliminado más reciente de MasterChef 24/7 se trata de Daniela Parra, quien lamentablemente tuvo que dejar la competencia, mientras que Ixdit, Antrax, Ramahá, Carmen y Julio fueron los que pudieron salvarse, en especial considerando que los tres portaron el delantal negro.

La salida de la influencer en su momento generó mucho impacto, aún así la competencia continua. Aunque hoy, lunes 17 de agosto 2026, no hay eliminación, el martes 18 sabremos quién tiene que dejar la competencia culinaria, viendo los retos que deberán de cumplir para poder obtener la victoria y llegar a la final.

¿Cuándo es la final de MasterChef 24/7?

La información oficial nos detalla que la gala de clausura de MasterChef 24/7, se realizará el domingo de eliminación del 23 de agosto a las 8 de la noche, en el que se realizará una competencia para poner a prueba las habilidades culinarias de los participantes, para poder convencer a los paladares de los jueces.

Finalmente, el 30 de agosto se va a dar a conocer qué participante obtendrá la gran victoria. Recordemos que hasta ahora, los participantes que continúan en el reality son los siguientes:



Michelle Malacara.

Flor Ramírez.

Carmen Fuentes.

Ángel Villamar.

Alberto Palomino.

Ixdit Vega.

Claudia Ruíz.

Julio Vázquez.

Lancer.

Hay que esperar a los próximos días para saber quienes van a ser los eliminados, pocos serán capaces de obtener la victoria en MasterChef 24/7. De todos modos, no te pierdas las transmisión del lunes 17 de agosto del 2026, ya que verás varios retos y juegos a los que deberán de enfrentarse los concursantes antes del martes de eliminación.