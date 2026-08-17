¿Cómo limpiar camarones fácil? El truco del Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 para dejarlos impecables

Los camarones son una proteína del mar que tienen un sabor delicioso y quedan increíble con una gran variedad de recetas; desde ceviche hasta empanizados. Y en MasterChef 24/7, este ingrediente es de los consentidos de los cocineros, pues se cocina relativamente rápido y es muy versátil, pero también requiere de un buen manejo, en especial para la parte de la limpieza.

Es por esto que los jueces y "Maestros del fuego" se han dado a la tarea de compartir sus mejores secretos para dejarlos impecables sin perder tiempo. Y una de estas técnicas es la que usa el Chef Édgar Núñez, quien aprovechó la Dark Kitchen para mostrarles que basta con un cuchillo bien filoso y mucho cuidado para retirar toda la suciedad de los camarones sin tener que despedazar las piezas.

"Dejamos que el cuchillo abra la coyuntura entre la 'carcasa' y 'no carcasa'. Es muy fácil clavar solo un pedacito y ver si así ya sale todo. No hay necesidad de romperlo, ni tienen que abrirlo todo. Y así nos va a ayudar a que quede completamente cerrado", mostró el experto, que fue uno de los protagonistas en la eliminación del 16 de agosto gracias a que formó parte de uno de los equipos en riesgo y logró darles la salvación.

¿Por qué es tan importante limpiar los camarones?

Hace apenas unos días, Daniela, la última eliminada de MasterChef 24/7, presentó una pasta con camarones, pero no recibió las mejores críticas porque le faltó limpiar pieza por pieza y esto le restó puntos con los chefs. Y es que tal como explicó el Chef Poncho Cadena, esto es parte de la atención al detalle que siempre se tiene que tener en la cocina, en especial si se trata de cuestiones de higiene.

En cuanto a la importancia de siempre limpiar los camarones antes de prepararlos, se debe a que las "venas negras" que se ven en la superficie, es parte de la suciedad que traen acumulada desde el mar y forma parte de una buena presentación, según explica el sitio especializado Key Largo Fisheries.