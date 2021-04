Exatlón: ¿Qué sigue para Antonio Rosique tras el final de Titanes vs Héroes? La máxima autoridad lo revela.

Culminó la cuarta temporada de Exatlón México y una de las preguntas entre los seguidores de nuestra emisión es, ¿qué sigue para Antonio Rosique? La máxima autoridad nos reveló cuáles son sus planes tras ser parte del reality show más exitoso de la televisión mexicana, por cuarto año consecutivo.

Lejos de verse en otro programa o proyecto, nuestro Antonio Rosique reafirmó su compromiso con las familias mexicanas, pues consideró que Exatlón México se convirtió en el escenario perfecto por los valores y costumbres que transmite.

Antonio Rosique da la bienvenida a los finalistas y reviven los mejores momentos que se vivieron en La Fortaleza.

“Yo estoy satisfecho, muy contento, muy pleno con el Exatlón, porque si bien es duro vivir fuera de casa ocho meses, si bien es duro estar lejos de la familia y someterte a la exigencia de 31 semanas, si ellos (los atletas) no aflojan, yo tampoco. Tengo un gran compromiso con las familias de México porque si ya creamos esto, creo que ahora la gente lo pide, la gente lo espera y ahora la gente lo extraña, la gente lo ha hecho parte de su vida, entonces siento un gran compromiso con ellos y por ello hay que continuarlo”, señaló el querido conductor.

“A mí me daría mucha ilusión que en 30 años dijeramos que Exatlón se convirtió en un referente para una generación entera, que no solo durara cuatro años, durara ocho o 10. Ha pasado con algunos programas, no son muchos, que se vuelven parte de la cultura popular”, añadió.

¿Antonio Rosique asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio?

La carrera de Antonio Rosique no sería la misma sin su presencia y esencia en los Juegos Olímpicos, por lo que confirmó que estará en Tokio 2021 que dará inicio en julio próximo.

“Y, por otro lado, ahorita que terminamos la cuarta temporada, estoy muy enfocado en los Juegos Olímpicos, donde van a ir muchos atletas mexicanos a tratar de cumplir su sueño. Yo soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, porque mi carrera es lo que es por las medallas mexicanas, entonces es como seguir conectando, es parte del ciclo, del círculo virtuoso. Ahorita como está el mundo, los Juegos Olímpicos son una llama de esperanza”, sentenció.

