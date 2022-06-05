Exatlón: Ana Lago confirma la mejor noticia a días de su boda.

A lo largo de sus seis temporadas hemos visto pasar a grandes atletas dentro de las playas de Exatlón México, siendo una de las más destacadas nuestra querida Ana Lago.

Su gran desempeño en cada una de sus participaciones la llevó a ser una de las elegidas para estar en Exatlón: All Star junto a los atletas más grandes del reality.

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Además de que su personalidad la convirtió en una de las preferidas por los fans, quienes siempre le mostraron su apoyo en todo momento y hasta la fecha se mantienen al pendiente de lo que Ana Lago hace en su vida diaria.

La gran noticia que Ana Lago compartió con sus fans.

Todos recuerdan que en su última participación dentro de Exatlón, Ana Lago no la pasó muy bien, ya que se estaba recuperando de una lesión.

Sin embargo, ahora reveló que ahora se ha recuperado de la mejor forma, a tal grado que ya tuvo la posibilidad de regresar a hacer gimnasia que es una de las cosas que más le apasionan en la vida.

Pero, las buenas noticias no terminan para Ana Lago, pues además de estar practicando su deporte, ella está dando clases a un grupo de niñas, lo que la hace muy feliz, ya que le gusta poder compartir todo lo que sabe y su experiencia con las más pequeñas.

Por otro lado, Ana Lago reveló que ya le entregaron sus alianzas oficiales para su boda, por lo que se encuentra muy entusiasmada con que ya sea el gran día de su matrimonio con su novio.

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Sin duda, Ana Lago se ha preparado mucho para este momento, así lo confirmó ella al salir de Exatlón, cuando aseguró que se iba a centrar en su recuperación y en planear su boda.