Exatlón: Conoce a la atleta que no estará en la quinta temporada.

Millones de fanáticos tienen muchas dudas sobre la quinta temporada de Exatlón, programa que seguramente reunirá a grandes atletas. Por si fuera poco, los televidentes también se preguntan sobre los valientes concursantes que dejarán su corazón en las tierras de República Dominicana.

Exatlón se convirtió en el reality show favorito de los mexicanos

¡Carmelita Correa venció a Paola, da el décimo punto y asegura una vez más La Fortaleza!

Recientemente, usuarios de las redes sociales hicieron algunas preguntas a la atleta Carmelita Correa. Millones de personas cuestionaron a la mexicana sobre su posible participación en la siguiente edición de Exatlón.

“Pues no me han invitado y la verdad siento que dos temporadas fueron suficientes para mí. Me acaban de operar de la rodilla, tengo muchos proyectos por hacer, siento que ya cumplí ese sueño de estar en Exatlón, pues fueron dos temporadas”, confesó la chiapaneca.

Recordemos que, la practicante de salto con garrocha, participó en la segunda temporada de Exatlón, donde se unió al equipo de Famosos.

La mexicana, de 32 años, también regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para vivir una experiencia inédita en compañía de los atletas más poderosos de la televisión.

Te puede interesar: Exatlón: Las 10 cosas que no sabías de la querida Steph Gómez.

Carmelita Correa revela sus planes tras salir de Exatlón: Titanes vs Héroes

Hace unas semanas, Carmelita Correa dio a conocer el salto con garrocha en espacios naturales, actividad que sorprendió a sus 738 mil seguidores.

“Llevo haciendo salto con garrocha desde más de 15 años y quería combinar las cosas que más me gustan hacer: saltar, viajar, inspirar”, expresó la mexicana sobre su nueva y favorita actividad.

Por último, Carmelita confesó que pondrá una academia privada de salto con garrocha en Tuxtla, Gutiérrez.

“La pondré en Tuxtla, Gutiérrez. Es un proyecto al cual le estoy metiendo mi corazón y poco a poco se está haciendo realidad. Sería la primera academia privada en México de salto con garrocha”, expresó la mexicana, mientras emocionó a millones de fanáticos.

No es ninguna sorpresa que Carmelita Correa continúe desempañándose en el ámbito deportivo. La atleta se dio a conocer como una de las participantes más queridas y destacadas de Exatlón.

También te puede interesar:Exatlón: Marysol Cortés llora por la muerte de su amiga Steph Gómez.