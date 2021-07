Exatlón: Carolina Mendoza debutó en los clavados en Tokio 2020.

El sueño olímpico continúa para los atletas que conforman la delegación mexicana en Tokio 2020, entre ellos, para nuestra querida Carolina Mendoza quien debutó en los clavados.

Junto a su compañera Dolores Hernández, quienes actualmente son consideradas las mejores clavadistas mexicanas, disputaron la prueba de trampolín de 3 metros.

Recordemos que Carolina Mendoza tuvo una gran actuación en Exatlón: Titanes vs Héroes, pero en cuanto salió se dedicó a entrenar de la mejor forma para poder llegar a Tokio 2021 y representar a México.

La pareja mexicana logró llegar hasta la final en donde se enfrentaron a las mejores del mundo. Con una gran actuación desde el trampolín las clavadistas se quedaron a solo nueve puntos de lograr una medalla.

Carolina Mendoza y Dolores Hernández lograron quedarse con el cuarto lugar en la justa olímpica, siendo una gran actuación para nuestro país.

Exatlón en los Juegos Olímpicos

Daniel Corral es otro de los grandes invitados a la máxima fiesta deportiva del planeta. El atleta es uno de los privilegiados que tienen la oportunidad de representar a México en la gimnasia varonil.

Sin embargo, el mexicano no tuvo el mejor día y no logró calificar a las rondas finales en ninguno de los aparatos.

No obstante, todavía tenemos esperanza en el gran talento de Daniel Corral, ya que el gran participante de Exatlón todavía tiene la oportunidad de calificar en el All Around, por lo que le deseamos la mejor de las suertes.

Por su parte, nuestra querida Kenia Lechuga llegó a la ronda de semifinales, pero sin la posibilidad de ganar una medalla; sin embargo, su actuación es maravillosa estando dentro de las mejores del mundo.

Lino Muñoz tuvo un complicado debut en la justa olímpica en donde tiene grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda ganando sus dos partidos siguientes.

También, estamos a la espera del debut de Romel Pacheco, quien es una fuerte esperanza de medalla para México. Esto será el próximo 2 de agosto.