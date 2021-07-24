Exatlón: Debutan Daniel Corral, Kenia Lechuga y Lino Muñoz en Tokio 2020.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 iniciaron con la participación de atletas mexicanos, entre ellos, quienes fueron parte de Exatlón, el reality show más demandante de la televisión mexicana.

La máxima fiesta deportiva arrancó con diversas pruebas, entre ellas, la gimnasia en la rama varonil, donde debutó nuestro querido Daniel Corral. Guepardo no tuvo el mejor día tras no clasificar a las finales en ningún aparato.

Sin embargo, la esperanza continúa, ya que el finalista de la primera temporada de Exatlón podrá buscar la final en el All Around. ¡Mucho éxito, campeón!

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¿Cómo le fue a Kenia Lechuga y Lino Muñoz?

Kenia Lechuga avanzó a los cuartos de final de remo, pues en el segundo heat de calificación en la modalidad scull individual femenil, nuestra querida atleta terminó en la segunda posición.

Lino Muñoz perdió su debut en el badmington contra Ng Ka Long de Hong Kong, pero tiene la oportunidad de seguir en la aventura olímpica si vence a un oponente guatemalteco, Kevin Cordón. ¡Venga, Lino!

Clavados, una opción de medalla para México

Carolina Mendoza 'Sunshine' va a debutar próximamente en los clavados donde buscará poner el nombre de México en alto, lo mismo que Rommel Pacheco, quien fue el abanderado de nuestra selección deportiva mexicana para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

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