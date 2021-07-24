Exatlón: Esta es la épica narración de Antonio Rosique en Juegos Olímpicos.

Esta es la épica narración de Antonio Rosique en Juegos Olímpicos. Ese fue un gran día para nuestro querido comentarista y presentador de Exatlón México.

Durante su carrera nuestro querido presentador ha sido reportero, comentarista y locutor con muchas experiencias que han marcado su vida e incluso lo han hecho llorar inesperadamente.

Una de los mencionados momentos ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando el taekwondoín Guillermo Pérez trajo la medalla de oro a tierras aztecas, pues no se pudo contener de la emoción al saber que el deportista había ganado el metal dorado.

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Antonio Rosique contagió a los mexicanos

La emoción que Antonio Rosique sintió aquella vez, traspasó continentes, lugares, países y contagió a los mexicanos que siguieron de cerca el emocionante episodio.

Para el conductor del reality show más demandante en las tierras y playas de República Dominicana, ese día sigue siendo uno de los más destacados en su vida profesional, mismo que recuerda con mucha emoción. Y cómo no, si Guillermo Pérez ganó la medalla de oro en uno de los deportes más prácticados en México y con mayor tradición, el taekwondo.

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