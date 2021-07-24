Exatlón: Esta es la épica narración de Antonio Rosique en Juegos Olímpicos.
Ese fue un gran día para nuestro querido comentarista y presentador del reality show más demandante.
Esta es la épica narración de Antonio Rosique en Juegos Olímpicos. Ese fue un gran día para nuestro querido comentarista y presentador de Exatlón México.
Durante su carrera nuestro querido presentador ha sido reportero, comentarista y locutor con muchas experiencias que han marcado su vida e incluso lo han hecho llorar inesperadamente.
Una de los mencionados momentos ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando el taekwondoín Guillermo Pérez trajo la medalla de oro a tierras aztecas, pues no se pudo contener de la emoción al saber que el deportista había ganado el metal dorado.
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Antonio Rosique contagió a los mexicanos
La emoción que Antonio Rosique sintió aquella vez, traspasó continentes, lugares, países y contagió a los mexicanos que siguieron de cerca el emocionante episodio.
Para el conductor del reality show más demandante en las tierras y playas de República Dominicana, ese día sigue siendo uno de los más destacados en su vida profesional, mismo que recuerda con mucha emoción. Y cómo no, si Guillermo Pérez ganó la medalla de oro en uno de los deportes más prácticados en México y con mayor tradición, el taekwondo.
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