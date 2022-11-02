¡CONOCE LAS TIERRAS Y PLAYAS DEL EXATLÓN!

Tú puedes ser uno de nuestros dos invitados especiales que visitarán las tierras del Exatlón, conocerán los circuitos, convivirán con los atletas y podrán platicar con la máxima autoridad, Antonio Rosique. Sólo debes interactuar y comentar en nuestros contenidos en la cuenta oficial de Exatlón en Instagram usando #SoyAzul o #SoyRojo, y podrías ser seleccionado.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Podrán participar todas aquellos mexicanos personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) residentes de la República Mexicana que hayan leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones de esta dinámica, cuenten con pasaporte vigente y tengan disponibilidad inmediata para viajar.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) A partir del miércoles 2 de noviembre del 2022 y hasta el jueves10 de noviembre del 2022, los interesados podrán participar entrando a la cuenta oficial de Exatlón en Instagram https://www.instagram.com/exatlonmx.

b) En la cuenta de Exatlón en Instagram deberán interactuar con el contenido ahí publicado, comentando utilizando #SoyRojo o #SoyAzul, dependiendo cuál de los 2 es su equipo favorito.

c) Mientras más comentarios pongan, mayor posibilidad habrá de ser seleccionado.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) Habrá 2 (dos) ganadores. Un hombre y una mujer.

b) El jueves 10 de noviembre, durante la transmisión del programa Exatlón por Azteca UNO se llevará un juego especial en el que se enfrentarán los equipos rojo y azul.

c) El equipo ganador deberá seleccionar a 2 usuarios que hayan comentado en la cuenta oficial de Instagram utilizando el hashtag de apoyo al equipo ganador. (Si gana el juego el equipo rojo, los posibles ganadores se seleccionarán de aquellos que hayan utilizado #SoyRojo en los contenidos de Instagram. Si gana el juego el equipo azul, los posibles ganadores se seleccionarán de aquellos que hayan utilizado #SoyAzul en los contenidos de Instagram.

d) La selección la hará el equipo ganador con base en la creatividad y originalidad de los comentarios.

e) Los posibles ganadores seleccionados serán contactados a partir del viernes 11 de noviembre a partir de su cuenta de Instagram y contarán con 2 horas para responder. En caso de cumplir con los requisitos mencionados en este documento, se considerará un ganador. En caso contrario o si no se recibe respuesta, se seleccionará a otro posible ganador.

3. INCENTIVO

Cada uno de los 2 (dos) ganadores recibirá un viaje redondo desde la Ciudad de México a República Dominicana, una noche de hospedaje, transportación dentro de República Dominicana a las tierras del Exatlón, tour por las playas del Exatlón, convivencia con los participantes del programa y todos los alimentos durante la estadía en República Dominicana incluidos.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, copia vigente de identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio y pasaporte en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad no mayor a 3 meses, creada el mes en el que se celebra la dinámica, sin uso o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir la cuenta de Instagram de Exatlón México, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VII. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VIII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su incentivo.

IX. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

X. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

XI. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso al aeropuerto de la Ciudad de México, en caso de que aplicara.

XII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XVI. Al participar, el participante acepta y reconoce que la información que proporcione, así como todo el material fotográfico y/o video que se obtenga durante el disfrute del incentivo y que incluya su imagen, podrá ser utilizado por TV AZTECA y/o cualquier tercero que ésta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine.

XVII. TV Azteca no será responsable en caso decualquier daño o pérdida causada por el disfrute del incentivo.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.