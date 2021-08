Exatlón: Conquistadores ven a los Guardianes desunidos.

A unos días del inicio de Exatlón México, los Conquistadores ya ven los puntos débiles de sus rivales. El equipo azul percibe a los rojos desunidos, dispersos, sin apoyo mutuo y que necesitan una mejor estrategia para ganar en los demás enfrentamientos.

Haciéndole honor a su nombre, los azules están imponiéndose en el reality show en las playas y tierras más demandantes, gracias a la experiencia y mayor conocimiento de estrategias de David Juárez ‘La Bestia’, quien ya fue nuestro participante en otras ocasiones.

Lo anterior es apoyado por Yareli, quien asegura sentirse mejor y más capaz para continuar ganando las próximas pruebas a las que les toque enfrentarse de manera individual y como equipo durante los siguientes días.

El liderazgo de Yahir favorece a Conquistadores

Desde el punto de vista de Osirys, Yahir compite como el mejor de Guardianes porque considera que es un atleta de grandes capacidades, pero no obtuvo el resultado deseado y eso terminó beneficiándoles a ellos.

“Hablando estratégicamente no le conviene porque entonces ya no genera puntos, ya no le da puntos a su equipo y puede estar en riesgo. A nosotros nos conviene, pero ellos no saben de estrategia”, aseguró el practicante de Parkour.

