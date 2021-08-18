Conoce a Ramiro Garza, atleta que viene a conquistar Exatlón México.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de Ramiro Garza, forma parte del equipo azul de conquistadores y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te lo presentamos.

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¿Quién es Ramiro Garza del equipo azul de Exatlón México?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de Ramiro, atleta de Conquistadores azules.

Ramiro es de Monterrey Nuevo Léon. Practica Calistenia (deporte que consiste principalmente en realizar un sistema o serie de ejercicios físicos, con el propio peso corporal, cuyo objetivo principal esta en los movimientos de las cadenas musculares que componen nuestro cuerpo, siendo este un deporte de mucha fuerza y resistencia) y Ejercicio Funcional. Así que seguramente el joven de 26 años encaja perfecto con el formato del reality más demandante de México.

El ahora conquistadorm también es influencer, está especializado en temas como el desarrollo personal, dinámicas sociales, estilo y etiqueta y skin Care, ¡da pláticas al respecto!

Hasta el momento, no se puede dar una opinión sobre su participación en Exatlón, pues van apenas dos días de competencia, pero se nota que es líder por naturaleza, se le ve animando al equipo y a las personas más vulnerables y ha hecho un muy buen papel. ¿Llegará lejos? ¡Apóyalo en esta nueva aventura!

Recuerda que la nueva temporada de Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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