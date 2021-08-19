Conoce a Dulce Figueroa, atleta que viene a ser guardián de Exatlón México.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de Dulce Figueroa, forma parte del equipo rojo de Guardianes y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te la presentamos.

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¿Quién es Dulce Figueroa del equipo rojo de Exatlón México?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de Dulce Figueroa, atleta de Guardianes rojos.

Dulce tiene 24 años, es de Aguascalientes y practica Frontón, no solo eso, ¡es campeona! A su corta edad, ha logrado mucho en su carrera deportiva, y viene a Exatlón México a probarse, a aprender, a ponerle “una raya más al tigre”, a demostrarse a sí misma de qué está hecha, ¡y obvio a ganar!

La atleta está programada y acostumbrada a ganar, a su corta edad, ya es campeona panamericana en Lima 2019, Campeona Mundial Juvenil, modalidad Paleta Goma 2015. Campeona Panamericana, modalidad Paleta Goma 2019, Subcampeona Mundial absoluta y resultado histórico para México en Copa del Mundo, modalidad trinquete 2019, doble medallista de bronce en el Mundial Absoluto, modalidad paleta goma y trinquete 2018, galardonada con el Premio Estatal de la Ciudad de México 2020 como mejor atleta. ¡Sin duda esta temporada de Exatlón México tiene un gran nivel!

Hasta el momento, no se puede dar una opinión sobre su participación en Exatlón, pues van apenas tres días de competencia, pero ha hecho un muy buen papel. ¿Llegará lejos? ¡Apóyala en esta nueva aventura!

Recuerda que la nueva temporada de Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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