Exatlón: Conquistadores emocionan a fans cantando “Volando alto”.

El segundo día de Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores llegó con un evento que dejó sorprendidos a los millones de fans, debido a que se jugó por los Privilegios entre rojos y azules, pues ambos deseaban hacerse de las primeras recompensas de la temporada.

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A pesar de que dieron lo mejor de sí, la suerte no estuvo del lado de los Guardianes, quienes perdieron trágicamente con un marcador de 10 a 1 a favor de Conquistadores. Sin embargo, luego del séptimo punto, los azules entonaron un himno que emocionó a todo el público, pues se pudo escuchar Volando alto en el circuito del Fin del Mundo de Exatlón México.

La gran actuación de los Conquistadores

De acuerdo con lo que se pudo apreciar en el primer día de esta quinta temporada de Exatlón México, se pensaba que los marcadores serían bastante cerrados. Sin embargo, lo que se observó el día de ayer es que el equipo azul llegó a demostrar ser el gran favorito.

A pesar de haber perdido el juego por la Fortaleza en relevos, el equipo de Conquistadores se repuso en la primera Batalla por la Supervivencia de la temporada y posteriormente en el juego por los privilegios que se llevó a cabo el día de ayer en el circuito del Fin del Mundo.

La única que logró sacar la casta y el orgullo de Guardianes fue la olímpica mexicana Briseida Acosta en el match point de los azules, pero esto no fue suficiente para evitar la sorprendente victoria de Conquistadores apenas en el día 2 de esta aventura.

Luego de que cayera el séptimo punto azul a manos de Koke Guerrero, los azules estaban tan felices que comenzó a escucharse

Todos podemos volar como águilas…

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Estas palabras se pudieron escuchar en la primera temporada cuando el gran campeón Ernesto Cázares llegaba a plantarse en los circuitos contra cualquier atleta que se le pusiera enfrente. Así comenzaba la historia de esta porra que siguió cantándose cada que se podía en las siguientes temporadas, principalmente en la de Titanes vs Héroes.

