Exatlón CUP | México se corona como el gran campeón de Exatlón CUP frente a Estados Unidos
México se consagró como el campeón de Exatlón CUP frente a los Estados Unidos, en un encuentro que superó las expectativas y demostró por qué los atletas nacionales fueron los grandes favoritos durante toda la competencia.
La Máxima Autoridad se presentó para abrir lo que sería la competencia más reñida de la temporada, donde los atletas lo entregaron todo para poder ser los grandes campeones de Exatlón CUP, entregando a los espectadores una final de fotografía que no te puedes perder. México alzó la copa y una vez más demostró por qué durante cada encuentro fue el favorito, pues su paso por cada circuito se vio marcado por la entrega, la dedicación, la disciplina y la garra que define a los mexicanos.
