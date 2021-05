Exatlón: Así se prepara La Bestia para la quinta temporada.

David Juárez La Bestia está listo para alcanzar la gloria en la quinta temporada de Exatlón, donde promete regalar trepidantes duelos ante millones de fanáticos en casa.

El gimnasta artístico compartió un video preparándose para la competencia más exigente de la pantalla chica. Desde la Escuela de Gimnasia Olímpica Ego, el yucateco presumió su habilidad para pararse de manos y lograr una postura perfectamente equilibrada.

“Eres un crack”, “Eres el mejor” y “Tengo que aprender a hacer eso”, expresaron los internautas debajo del clip que ganó 79 mil reproducciones en tan solo unas horas.

David Juárez tiene toda la energía para entrar a la quinta edición del reality show más emocionante de la televisión mexicana. El querido atleta del equipo azul se prepara todos los días para dar batalla a sus rivales en las tierras de República Dominicana.

Recordemos que, David Juárez se convirtió en el primer atleta confirmado para participar en la quinta temporada del programa conducido por nuestro querido Antonio Rosique.

¡David, La Bestia, tuvo complicaciones en el circuito, tragó agua de mar! ¡Los Contendientes toman la delantera con 2 puntos !

David Juárez abandona Exatlón: Titanes vs Héroes tras sufrir contundente lesión

David Juárez llegó con todo el optimismo a la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde se enfrentó contra eternos rivales como Pato Araujo, Heliud Pulido, Aristeo Cázares y muchos otros.

La suerte no corrió a favor del gimnasta artístico, pues abandonó la competencia por una lesión en la muñeca. Nuestra querida Bestia se marchó entre lágrimas y el aplauso emocionado de sus millones de admiradores mexicanos.

El atleta también se sometió a una cirugía para solucionar sus problemas de salud y posteriormente visitó nuestro foro de Venga la Alegría.

Fue en nuestro matutino VLA, donde David Juárez confirmó su participación en la quinta edición de Exatlón.

“Ya saben cuánto extraño Exatlón, cuanto quiero estar ahí y cuanto quiero ganar. Esta tiene que ser mi oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Ya no me tengo que preocupar por problemas de salud. La historia de ‘La Bestia’ no ha terminado”, expresó La Bestia en febrero de este mismo año.

