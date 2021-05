Exatlón: La experiencia paranormal que vivió Ernesto Cázares. (VIDEO)

Ernesto Cázares continúa dando de qué hablar entre millones de fanáticos mexicanos. Tras su maravillosa participación en dos temporadas de Exatlón, el practicante de parkour tiene muchas experiencias que contar para sus fanáticos mexicanos.

El campeón más querido de México utilizó su cuenta de Instagram para narrar una aterradora experiencia paranormal que vivió en su propia habitación.

Ernesto Cázares contó la historia de cuando se le subió el muerto, mismo que definió como una especie de “chango”.

“No te conté que anoche se me subió el muerto… me espanté”, expresó el veracruzano a uno de sus amigos. Ernesto no dio más detalles de lo sucedido; sin embargo, algunos fanáticos notaron su rostro de susto.

Antes de finalizar el video, Ernesto Cázares se colocó un filtro en el rostro para amenizar el gran susto que vivió en su habitación.

Ernesto Cázares, ganador de la primer temporada de Exatlón, está con nosotros en el programa para contarnos más de su experiencia en la competencia.

Ernesto Cázares y su participación en la temporada más ambiciosa de Exatlón

Ernesto Cázares se convirtió en uno de los atletas más sobresalientes del reality show conducido por nuestro querido Antonio Rosique. Recordemos que, el veracruzano, levantó el trofeo en la primera edición de Exatlón, donde demostró su destreza, rapidez y buena puntería.

El practicante de parkour no se quedó con los brazos cruzados, pues se aventuró a la cuarta temporada Exatlón: Titanes vs Héroes, donde compitió contra grandes rivales como Heliud Pulido, Pato Araujo, Mau López y su hermano Aristeo Cázares.

Millones de fanáticas conocieron la parte profesional de Ernesto Cázares en Exatlón. Además, otras internautas también se enamoraron de la parte divertida del veracruzano, fuera del trepidante reality show.

Por el momento, el campeón más querido de México cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram, red social donde presume sus aventuras y pasatiempos favoritos.

Por si fuera poco, múltiples televidentes también desean ver a Ernesto Cázares en la quinta temporada de Exatlón, pues extrañan su talento en cualquiera de los circuitos.

