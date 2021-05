Exatlón: La terrible enfermedad que hizo sufrir a Daniel Corral.

Daniel Corral, exparticipante de Exatlón, continúa entrenando arduamente para realizar un buen papel en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2021. El atleta sabe que, para convertirse en medallista, necesita entrenar y comprometerse con su pasión: la gimnasia artística.

Y, aunque ahora se encuentra en la mejor etapa profesional y viviendo el sueño de cualquier atleta, Daniel Corral también ha enfrentado el trago amargo del fracaso.

Fue el año 2016, cuando el mexicano cayó en depresión tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

“Al no lograr lo que esperaba me retiré dos años, tuve depresión y viví una etapa dura emocionalmente. No podía ver videos ni nada sobre la gimnasia, me dolía mucho cuando las personas me preguntaban sobre mi carrera deportiva”, contó para el portal Comité Olímpicos Mexicano.

El bajacaliforniano se reconcilió con su deporte tras un largo e intenso trabajo emocional. Por fortuna, Daniel contó con el apoyo de su familia y su novia Antonieta Gaxiola.

“Hubo muchas piedritas en el camino, incluso había momentos en que no creí lograrlo. Con ayuda de mi familia y novia definí que para poder sanar era necesario quitarme la espina de unos Olímpicos y buscar la única medalla que me falta”, expresó.

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola compiten por el repechaje | Mi pareja puede

Daniel Corral está listo para realizar un buen desempeño en los Juegos Olímpicos Tokio 2021

Daniel Corral se preparó día y noche hasta obtener su boleto en el evento más importante del mundo deportivo, los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

El atleta, quien también participó en la primera temporada de nuestro programa Exatlón, se confesó listo para esta nueva oportunidad en su vida profesional.

“Quiero hacer una competencia de la que pueda sentirme orgulloso y cuando llegue el momento de retirarme tener bonitos recuerdos. No quiero terminar mi carrera con el sentimiento de frustración con el que culminé mi participación en Río”, expresó.

Daniel Corral tiene claro que va a competir con atletas mucho más jóvenes; sin embargo, busca reivindicarse como persona y deportista.

“Mis cargas de trabajo son diferentes, como atleta conoces tu cuerpo y lo que necesita para sentirse sano. Prepararme junto con atletas más jóvenes me empuja a subir mi nivel, a realizar cosas que incluso no me atrevía a hacer. Quiero que sepan que no hay sueño que no se cumpla y que los límites están en la mente, no en el cuerpo”, expresó el mexicano, quien demostró su fuerza y valentía en el equipo Famosos de Exatlón.

