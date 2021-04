Exatlón: Doris del Moral enfrenta el mismo presente que Mati Álvarez tras terminar su relación.

La querida Doris del Moral, atleta de Exatlón: Titanes vs Héroes, visitó nuestro foro de Mimí Contigo para actualizarnos su estado en el amor. La también conocida como Corazón Valiente reveló que terminó con su pareja sentimental al igual que Mati Álvarez.

“Estoy soltera, hace poco que terminamos la relación. Mi corazón está en un proceso personal. Estoy encontrándome conmigo misma, de tener tiempo para mí, con mi mamá y también de gozar mí vida. Estoy muy bien y tranquila”, expresó la patinadora profesional, quien no reveló las causas de su ruptura.

Por el momento, la exintegrante de Héroes no está en busca de una pareja, pues desea tener tiempo para encontrarse consigo misma.

Ahorita no está en mis planes, quiero seguir así y disfrutarme a mí misma. Creo que voy por el camino correcto. Si algo se presenta lo voy a tomar y sino, voy a seguir yo solita

“No me siento con miedo, me siento más fuerte, porque a veces cuando estás sola, es cuando verdaderamente sientes…. Esa parte es difícil, pero poco a poco se va superando”, expresó la Doris Power en exclusiva para Mimí Contigo.

Además, la querida Doris del Moral no descarta convertirse en mamá junto a una futura pareja sentimental.

Antes de entrar a Exatlón, yo era de las personas que decían ‘yo no voy a tener hijos’ porque es tiempo dinero y dedicación, pero algo entró en mí y ahora me imaginó a un bebé caminando con mi sangre. La verdad sí me veo con un baby, teniéndolo yo

Doris del Moral, eliminada de Exatlón, estuvo con nosotros para decirnos todo de su participación en la competencia.

Doris del Moral habló del rechazo que vivió por su orientación sexual

Doris del Moral se convirtió en un sinónimo de fortaleza, pues enfrentó múltiples batallas que la hicieron una mujer muy aguerrida.

La atleta nos contó que sufrió momentos de rechazo en su familia tras revelar su preferencia por el género femenino.

“Creo que fue con mis papás, cuando yo les expresé que era gay y que me gustaban las niñas. Fue una noticia que no todo papá espera, pero sí fue un golpe en lo que los papás lo asimilan y lo comprenden”, confesó.

Por si fuera poco, Corazón Valiente también se convirtió en alegría pura durante su estadía en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

“Me pone muy contenta saber que con un mensaje, mis amigos siempre están ahí. Me decían ‘¿por qué siempre estás tan feliz?’ y les decía ‘porque así me siento, quiero reflejarlo en cada uno’. No sabemos qué día nos podemos ir, por eso hay que vivir cada momento al límite y con una sonrisa en el rostro”, concluyó Doris del Moral sobre su relación con sus compañeros del reality show

