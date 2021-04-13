Enrique Guzmán aceptó que toqueteó a Verónica Castro: “Sí la agarré, sí la gocé". ¡La polémica continúa!

El nombre de Enrique Guzmán continúa en medio de la polémica, luego de las declaraciones que realizó Frida Sofía, quien reveló que abusó de ella a los cinco años de edad.

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Las redes sociales se volvieron un apoyo para la hija de Alejandra Guzman; sin embargo, muchos internautas dudaron de la veracidad de las declaraciones de la joven.

De la misma manera, surgieron videos que muestran comportamientos inadecuados del exvocalista de los Teen Tops, los cuales apoyan el testimonio de Frida Sofía.

En dichas grabaciones se incluye a la actriz y conductora Verónica Castro, a quien Enrique Guzmán le tocó un seno públicamente cuando fue invitado de honor del programa Mala Noche, ¡No! en 1988.

"Verónica Castro"



Porque resurge video de Enrique Guzmán tocándola indebidamente en televisión nacional. pic.twitter.com/Vnrtcm6rgy — Por qué es tendencia? (@Porketendencia) April 8, 2021

Enrique Guzmán aceptó que tocó de forma indebida a Verónica Castro

Fue en la misma emisión, unos meses después (1988), donde Verónica Castro le recordó a Enrique Guzmán que la había tocado inapropiadamente. Él, en tono de broma, dijo que disfrutó su acción.

Ese es truco del we... del videotape que lo hace así. Sí es cierto, sí te la agarre. Ahora ya viendo bien, sí gocé. Se me cayó hasta el micrófono. Oye no, pero fue una cosa sutil, fue un roce. Fue un tanteo, andamos tanteando el terreno. Confieso que sí llegó a haber ahí un roce, quería yo sentir la tela

En el mismo tenor, el padre de Alejandra Guzmán comentó que le tocó un glúteo a la también actriz.

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