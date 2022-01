Él es el responsable de las fotos de tus atletas favoritos de Exatlón.

Exatlón México es un éxito rotundo en Azteca UNO, miles de seguidores están al pendiente de sus emocionantes competencias e incluso apoyan a su equipo favorito sin importar que ganen o pierdan.

Las vibrantes batallas que se ven en pantalla están acompañadas de imágenes que quedan posteadas en las redes sociales de Exatlón México. Aquellas postales de carreras, tiros al objetivo y ganadores de preseas son obra de un apasionado colaborador que está inmerso en el mundo de la fotografía.

¿Quién es Oğuzhan Atagün, el fotógrafo de Exatlón?

Oğuzhan Atagün , estudió periodismo y es originario de Estambul, Turquía. Actualmente reside en República Dominicana y es un joven apasionado de los viajes por el mundo quien a sus 26 años reveló que le encanta conocer diferentes culturas.



“Mi pasión por la fotografía comenzó cuando fui a un concierto. Me sorprendieron las luces del lugar, el escenario era increíble. Pensé que podría trabajar como fotógrafo de escenarios.”

¿Qué significa ser parte de un proyecto como Exatlón?

Oğuzhan Atagün, inició su trabajo fotográfico en un establecimiento nocturno donde se sirven bebidas y se escucha música en vivo, de esta manera logró cumplir su sueño original de tomar fotografías de conciertos y escenarios.



“Exatlón es muy especial para mí. Es mi primera experiencia internacional. Empecé en la primera temporada de Exatlón. Gracias a Exatlón, conocí a gente estupenda de México y tuve la oportunidad de conocer un país increíble y una cultura increíble. Los mexicanos son muy amables y por eso me encanta lo que hago aquí.”

¿Qué dificultad tiene la fotografía deportiva?

Oğuzhan Atagün reveló que está muy agradecido con AcunMedya, pues específicamente le dejaron la responsabilidad de tomar fotografías de las competencias de Exatlón México.



“Los retos de mi trabajo serían las condiciones climáticas. Generalmente hace mucho calor aquí, pero también hay días de tormenta. Tengo que correr en los parkours y alcanzar a los participantes para poder tomar buenas fotos. También es un reto.”

Para Oğuzhan Atagün es muy satisfactorio ver sus fotos posteadas en las redes sociales de Exatlón México, incluso reveló que está aprendiendo español para entender mejor los comentarios de los fans mexicanos.

No te pierdas Exatlón Guardianes vs. Conquistadores sólo por Azteca UNO y el próximo lunes 31 de enero del 2022 disfruta del gran estreno de Exatlón All Star.