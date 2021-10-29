Exatlón: Ella es la nueva refuerzo del equipo de Guardianes. (FOTOS)

Luego de la salida de Dulce en semanas anteriores, Gabriel Espinosa llega a las tierras y playas más demandantes para ser refuerzo de Guardianes.

La deportista de alto rendimiento fue campeona con su equipo Barcelona Bufals en la Liga Española, por lo que también buscará triunfar en República Dominicana.

La joven originaria de Quintana Roo asegura en su cuenta de Instagram que el deporte es su estilo de vida. De igual manera, sus fotografías revelan que es una mujer muy disciplinada y con la fuerza necesaria para trascender en el reality show.

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Gaby Espinosa tiene mucha puntería

La presencia de la atleta podría ser muy importante porque al igual que Cecilia Álvarez, ‘Wushu’, y Valery Carranza, las tres practican el mismo deporte y tienen mucha puntería, algo indispensable para un cierre exitoso en los circuitos.

Gaby Espinosa primero deberá adaptarse lo más rápidamente a Guardianes para no ser eliminada rápidamente como ya ocurrió con Kevin Cerda y Karina Rodríguez, quienes duraron muy poco en Conquistadores.

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