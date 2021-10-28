Mark Zuckerberg anuncia que Facebook ahora se llamará Meta.

En medio de todos los escándalos por las políticas internas de la compañía, Mark Zuckerberg ha tomado la importante decisión de decir adiós a la plataforma Facebook, para dar paso a Meta.

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En el evento anual de realidad virtual y aumentada de la firma, el empresario espera que con este cambio deje atrás las polémicas que rodean a la tecnológica de Menlo Park y lanzarse de lleno al metaverso. Esta es la nueva ambición de la empresa comandada por Zuckerberg, a la que está destinando ingentes recursos.

La nueva identidad de Facebook

Zuckerberg revela a Meta, el nombre escogido, mantenido en secreto hasta ahora, que hará de estandarte para la firma californiana.

En esta se agruparán, a partir de ahora, tanto la red social primigenia como Instagram, WhatsApp, Oculus y el resto de los proyectos de la empresa.

Además, el empresario afirma que sirve no solo para reflejar el nuevo enfoque hacia el metaverso, sino para expresar lo mucho que ahora abarca la empresa.

Siempre hay algo más que construir

Por otra parte, Meta, que halla sus raíces en el griego, es un término que podría traducirse como "más allá" o "después de".

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