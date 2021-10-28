¿Listo para un maratón? Estos son los estrenos de Netflix de noviembre.

La plataforma de streaming Netflix anunció los estrenos en películas y series que llegarán en el mes de noviembre.

Entre ellos destaca el estreno de la tercera temporada de la serie Narcos, donde podremos ver a Bad Bunny interpretando a Arturo Kitty Páez.

No obstante, a continuación te presentamos algunos de los estrenos que la plataforma nos tiene preparados.

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Narcos: México - Temporada 3 (5/11/2021)

Una nueva generación de jefes narcos lucha por el poder, mientras que la prensa busca la verdad y los agentes del Estado transitan la delgada línea entre la justicia y la corrupción.

Cowboy Bebop (19/11/2021)

Un grupo de cazarrecompensas persigue a los criminales más peligrosos de la galaxia. Por el precio justo, hasta podrían salvar el mundo.

Una historia real (24/11/2021)

Una parada en la gira de un comediante se vuelve un asunto de vida o muerte cuando las secuelas de una noche con su hermano amenazan con destruir todo lo que ha logrado.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 7 y 8 (17/11/2021)

La familia Kardashian regresa para una nueva temporada de dramas familiares, con sorprendentes revelaciones, nuevos proyectos profesionales, además de impactantes encuentros.

Las películas que llegan para el mes de noviembre

Tick, Tick...BOOM! (19/11/2021)

En la víspera de cumplir 30, un joven y prometedor compositor teatral lidia con el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en Nueva York.

Alerta roja (12/11/2021)

Un perfilador del FBI y el ladrón de arte más buscado se ven obligados a formar equipo para atrapar a una escurridiza criminal que siempre va un paso más adelante.

Herida (24/11/2021)

Cuando el hijo que abandonó regresa a su vida, una decadente luchadora de artes marciales mixtas vuelve al ring en busca de redención. Halle Berry protagoniza y dirige.

¡Qué duro es el amor! (5/11/2021)

Tras encontrar al hombre ideal en un escritor de Los Ángeles, atraviesa el país para sorprenderlo por Navidad solo para descubrir que él no era quien pensaba.

Las leyes de la frontera (22/11/2021)

Un introvertido adolescente se hace amigo de un grupo de inadaptados y termina envuelto en una situación que lo supera.

El mes de noviembre llega cargado de muchas cosas, entre ellas varios especiales y documentales que te atraparán por horas.

Una película de policías (5/11/2021)

Este ingenioso documental juega con los límites de la ficción para investigar la corrupción en la policía mexicana a través de las entrañables vivencias de dos oficiales.

Duda razonable: Historia de dos secuestros - Miniserie (23/11/2021)

En esta serie documental de los creadores de Presunto culpable, un pequeño incidente pueblerino desata una abrumadora historia de injusticia.

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Carlos Ballarta: Falso profeta (18/11/2021)

El comediante mexicano Carlos Ballarta está de vuelta, esta vez con un audaz humor negro que desmenuza las posturas culturales y religiosas de Latinoamérica.

