¿Listo para un maratón? Estos son los estrenos de Netflix de noviembre.

La plataforma de streaming Netflix anunció los estrenos en películas y series que llegarán en el mes de noviembre.

Entre ellos destaca el estreno de la tercera temporada de la serie Narcos, donde podremos ver a Bad Bunny interpretando a Arturo Kitty Páez.

No obstante, a continuación te presentamos algunos de los estrenos que la plataforma nos tiene preparados.

Una nueva generación de jefes narcos lucha por el poder, mientras que la prensa busca la verdad y los agentes del Estado transitan la delgada línea entre la justicia y la corrupción.



Un grupo de cazarrecompensas persigue a los criminales más peligrosos de la galaxia. Por el precio justo, hasta podrían salvar el mundo.

Una parada en la gira de un comediante se vuelve un asunto de vida o muerte cuando las secuelas de una noche con su hermano amenazan con destruir todo lo que ha logrado.