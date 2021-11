Exatlón: Este fue el insulto de Emilio que desató la furia de Conquistadores.

Emilio Rodríguez continúa dando de qué hablar entre millones de fanáticos de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores por sus polémicos comentarios a Ramiro y a Koke del equipo azul.

Ramiro y Emilio se convierten en eternos rivales de Exatlón

Ramiro Garza confía en su equipo para ganar las pruebas del Exatlón.

El atleta especializado en entrenamiento funcional llamó “insecto” a Ramiro en el reciente capítulo de Exatlón.

“Perder contra él no me gusta, pero creo que enfocados, como sea la técnica y la estrategia que nos dé el mejor resultado. No importa si no corro contra él, es para el equipo. Y por favor quien vaya contra él... aplasten al insecto”, expresó en la fortaleza.

En otras ocasiones, Emilio ha menospreciado que Ramiro y Koke se dediquen al modelaje y a las porras, respectivamente.

Al parecer ellos nunca han tenido una competencia en su vida. Uno es medio modelo y el otro es medio porrista, ya con eso sabes todo de una persona. Para ser un atleta se lleva tiempo y determinación, no ir dos horas al gimnasio

Ramiro realiza polémico festejo en Exatlón

Ramiro contó a las cámaras de Exatlón que se enteró de los polémicos comentarios de Emilio a través de Mariana, recién llegada a las tierras y playas de la quinta temporada.

“Emilio le dice a Koke un ‘duende porrista’ y a mí me dice ‘modelo fitness’, que no somos atletas de verdad. Está hablando mucho, pero le falta decirlo, porque solo lo hace a nuestras espaldas”, dijo.

El integrante de Conquistadores enfrentó a Emilio en una carrera, anotando un punto para el equipo azul. Tras su victoria, Ramiro realizó un polémico festejo llevándose el dedo a la boca, supuestamente silenciando las críticas de su rival.

“Cuando empezamos la segunda ronda, Emilio me escoge para competir. Yo dije ‘este es momento para poner las cartas sobre la mesa y a ver quién gana’. Terminé celebrando como él para cerrarle la boca un poquito”, expresó el regio sin dar tregua a la controversia con su eterno rival Emilio.

