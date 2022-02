Exatlón: Ernesto no olvida pelea con Duggan y envía mensaje. (VIDEO)

Ernesto Cázares habló de la “pelea” que tuvo con Ximena Duggan en Exatlón: All Star , la cual calificó como un “malentendido” dentro de las playas y tierras más demandantes.

El campeón de la primera temporada de nuestro reality show abandonó esta temporada este 13 de febrero, pero los televidentes no entendieron las razones de su pelea con Duggy. Por fortuna, en la trasmisión en vivo después su eliminación, hizo tremendas revelaciones.

“Duggan es mi amiga allá afuera. Aquí tuvimos un pequeño malentendido y no fue una discusión, no fue una pelea pero pues yo no sabía que ella estaba sensible del oído y yo le grité... Fue para molestarla pero no para lastimarla”, aseguró Cázares.

Pese a ello, algunos internautas no se quedaron convencidos por la respuesta, incluso pensaron que la pelea que desataron fue por un asunto más personal.

Ernesto Cázares

Ernesto Cázares dijo adiós a Exatlón: All Star

Esta vez, Ernesto Cázares sí le dijo adiós a Exatlón: All Star, pues fue el segundo expulsado de la competencia, al nuevamente ser vencido por Doris Power.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Disfruté mucho de estar con mi equipo. Lo que me llevo de esta eliminación es lo que le quiero enseñar a mi hijo: luchar hasta el final. Estoy muy feliz de haber culminado esta aventura con Doris. El hecho que haya sido con el equipo azul fue irme con honor y quiero que sepan que nunca me voy a rendir aquí adentro y afuera, lo demostré", dijo el hermano de Aristeo como despedida de la competencia.

La batalla con Doris fue reñida; no obstante ella demostró ser más intrépida y ganó el duelo de eliminación. El azul se despidió de sus compañeros con abrazos.

“Es el día más divertido de todo lo que llevo aquí. Denme un abrazo”, comentó Ernesto mientras se despedía de sus compañeros del equipo azul.

