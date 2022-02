FOTOS | La amistad de Mati y Evelyn que ni la competencia separa.

Para esta emisión de Exatlón All Star.

No fue hasta la cuarta emisión, Titanes vs. Héroes.

¿Quién dijo que no puedes ser amiga y rival de una persona?

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, han demostrado que se puede tener una rivalidad sana, pues son muy amigas y ni la competencia las separa.

Mati y Evelyn , participaron en diferenres temporadas, mientras que Evelyn estuvo en la segunda emisión, Mati participó en la tercera. No se conocían, solo se habían visto en televisión... No fue hasta la cuarta emisión, Titanes vs. Héroes, que ambas se hicieron amigas y rivales.

Estuvieron en equipos diferentes y eran contrincantes, ¡directas, de hecho! Pues mientras Mati era la atleta más fuerte del equipo rojo, Eve era el rival a vencer en el equipo azul. A pesar de ello, aprendieron a llevarse bien, a respetarse y a quererse. Casi no tenían comunicación, pues estaban separadas. No fue hasta las semanas finales de la competencia, que ambos equipos se unen y conviven, que se conocieron mejor. ¡Y se hicieron muy cercanas!

Terminó la temporada y afuera, en el mundo real, se hicieron muy amigas, así que en la actual emisión Exatlón All Star ha sido complicado para ellas tenerse nuevamente como rivales. Sin embargo, siempre se preocupan una por la otra.

Checa su amistad en las fotografías, un claro ejemplo de que se puede tener una rivalidad sana.