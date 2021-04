Exatlón: Evelyn Guijarro nos confesó en exclusiva que su papá tuvo problemas de alcoholismo: “Mi mamá lo dejó".

Evelyn Guijarro, finalista de Exatlón: Titanes vs Héroes, se presentó en nuestro programa Venga la Alegría para contar su experiencia en la edición más exigente del reality show.

La también conocida como Sniper abrió su corazón para nuestros queridos conductores Laura G y Sergio Sepúlveda, quienes escucharon atentos la complicada infancia de la atleta.

“Cuando yo estaba muy pequeña mis papás se divorciaron. Mi papá tenía problemas de alcoholismo y mi mamá lo dejó. Admiro mucho a mi mamá. Muchas madres aguantan, pero mi madre dijo ‘yo puedo sola’”, confesó la exintegrante del equipo azul para toda la audiencia de VLA.

La vida de Evelyn Guijarro también estuvo marcada por cosas positivas, ya que su papá superó con éxito los problemas con el alcohol.

“Mi papá se rehabilitó, cosa que le admiró muchísimo. Hoy en día mi papá es una persona súper sana que no fuma y no toma, cero vicios. Va tres días a la semana a ayudar a más gente. Mi papá tiene una fortaleza increíble”, trascendió la talentosa lanzadora de jabalina, quien se convirtió en una de las favoritas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Además, la integrante del equipo azul destacó que incursionó en el deporte gracias al apoyo de su mamá.

“Yo era hija única, hiperactiva, mi mamá tenía que salir a trabajar y no tenía quien me cuidara. El deporte fue mi refugio, siempre he hecho muchos deportes como natación y gimnasia… mi mamá me enseñó perseverancia y a no rendirme”, concluyó Guijarro sobre su pasión por las actividades al aire libre.

Platicamos con Evelyn, quien nos reveló lo que espera en futuro. También contó que de pequeña no siempre quería practicar deporte pero su mamá la alentó.

Evelyn Guijarro se encuentra feliz y enamorada de su apuesto novio Alan

El amor tocó la puerta de la querida atleta Evelyn Guijarro, ya que inició un sólido noviazgo con Allan Acosta. Sniper nos confesó cómo inició su relación con este apuesto caballero que presume por todo Instagram.

“Muchas personas no saben, pero mi novio se llama Allan. Nos hicimos novios un lunes y el día viernes, yo me fui a mi primera temporada de Exatlón. Yo me fui diciendo ‘no sé si me espere’ ‘no sé si saliendo tenga novio’…”, expresó la atleta sobre su romance con el apuesto director de empresas.

La historia de amor de Evelyn Guijarro tuvo un final feliz, ya que inició uno de los noviazgos más especiales de su vida entera.

“Cuando llegué de Exatlón nos volvimos a ver. Tardé un mes en verlo porque él estaba en Londres terminando su maestría y nos vimos y todo súper bien; hicimos click al instante. Él es súper noble, lo amo mucho y estoy muy enamorada”, concluyó.

