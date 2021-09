Exatlón: Así se calentaron los ánimos entre Duggan, Paulina y Macky.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores abrió sus puertas a uno de los juegos más cardíacos y queridos por los televidentes en casa.

¡Los Guardianes ganan 3⃣ de 3⃣ set del EXABALL! Ellos se quedan con los 2,500 EXAPOINTS. 👊😎🔴#ExaballColosal 📲 Ve aquí 𝘼𝙯𝙩𝙚𝙘𝙖 𝙐𝙉𝙊 en vivo y GRATIS 🔥 ➡ https://t.co/pTWp6GK1VU pic.twitter.com/pdaNAPTjaT — Exatlón México (@ExatlonMx) September 30, 2021

Nos referimos al Exaball, juego donde tus atletas favoritas se batieron por 2,500 exapoints para la futura apertura de la ExaStore.

Las reglas cambiaron en esta ocasión, ya que mujeres y hombres se enfrentaron por separado.

Nataly Gutiérrez, atleta especializada en baloncesto, se lució en la cancha con su maravillosa puntería y agilidad para esquivar a sus rivales del equipo azul.

Lo anterior no favoreció a las mujeres de Conquistadores, quienes perdieron dos rondas por un contundente marcador.

Y es que los esfuerzos de Macky, Duggan y Tanya no fueron suficientes para ganar los primeros exapoints en juego de la temporada.

Por si fuera poco, Nataly se convirtió en la jugadora más valiosa de la noche por anotar la mayor cantidad de canastas.

Te puede interesar: Exclusiva: Ana Victoria nos revela los detalles de su embarazo.

Golpe de Paulina a Duggan divide la opinión entre los fanáticos de Exatlón

Los ánimos se calentaron en las tierras y playas más trepidantes de la pantalla chica. Duggan, Macky y Tanya dejaron el corazón para vencer a las atletas de Guardianes; sin embargo, Duggan recibió un contundente golpe de Paulina que generó todo tipo reacciones entre los fanáticos de Exatlón.

Tras la victoria del equipo rojo, las mujeres de Conquistadores comentaron los percances del Exaball instaladas en la cabaña.

“No sé qué intentó Pau y me pegó justo en el arete… su mano pasó por mi nariz y sentí que el golpe me llegó hasta el cerebro, me súper norteó”, expresó la baterista tapatía a las cámaras de Exatlón.

“Pau estaba un poco agresiva y Nataly también”, continuó Macky.

Por su parte, Paulina trascendió que su intención nunca fue golpear a Ximena Duggan en la nariz.

“Sin querer le pegué a Duggy, pero creo que exageró poquito. Si las quisiera lastimar simplemente las tumbaría. Me empecé a limitar mucho, entonces Tanya y Macky se aprovecharon para exagerar todo, se pasaron un poquito. Espero que Duggy esté bien”, concluyó.

También te puede interesar: Luis Couturier revela que firmó su última voluntad tras estar en el hospital.