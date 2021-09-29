Luis Couturier revela que firmó su última voluntad tras estar en el hospital.

El actor Luis Couturier toma esta decisión luego de enfrentar en el mes de julio del año 2016 un derrame cerebral que lo mantuvo en cama durante cuatro meses. El tema es polémico, porque de haberlo hecho antes se hubiera perdido la posibilidad de conocer a su bisnieta.

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Hace cuatro años, terminando el ‘Hotel de los secretos’, cinco días después de que terminé la novela, tuve un infarto cerebral en esta parte que me paralizó, de no poder mover ni la pierna, ni el brazo, el intestino era lo más molesto porque yo no podía controlar el intestino, no podía hablar bien, tenía un poco chueca está (la boca) y,no me venían las ideas como debía y así pasé cuatro meses

Fue gracias a un terapeuta que pudo recuperar la movilidad, pero el reto fue aprender de nuevo a escribir.

Tuve que volver a aprender a escribir, me aprendí todo el abecedario, no me sabía las letras, me dejaba el doctor hacer páginas, como niño chiquito

Esta experiencia, lo hizo pensar en firmar su voluntad anticipada.

Cuando estaba en el hospital, esos cuatro meses fueron terribles, yo decía ‘prefiero morirme, definitivamente’ porque estar en un hospital viendo el techo, eso no es vivir. Sí, hubiera pedido que me desconectaran. Sí, es más ya se puede hacer aquí México, se llama ‘La voluntad anticipada’ y se hace a través del notario, la hice. Si en un futuro sucede algo, ya no le muevan, porque llega un momento en el que uno ya no va a vivir eternamente, tiene que llegar el momento y si estás en plenitud de facultades, si te sientes totalmente pleno, yo no me quiero retirar de esto, yo quiero seguir disfrutando hacer dibujos o actuar que ya lo tengo muy limitado, por la cojera…

Sobre la decisión que tomó en ese momento, el actor revela sus sentimientos.

Es un arrepentimiento también, que es lo que te dicen: ‘no te adelantes’ pero tampoco voy a vivir eternamente 80 y pico de años, ya no espero, porque no es la misma calidad de vida, desde luego, se van mermando muchas cosas. Lo agradece uno enormemente, es una segunda oportunidad, es una posibilidad de seguir, de participar otra vez, de convivir; por ejemplo, tengo una bisnieta que tiene 8 meses, que acaba de tener una de mis nietas, es adorable y digo ‘qué bueno que la pude conocer, que la pude tratar’

Su carrera como caricaturista sigue siendo productiva

El primer actor Luis Couturier, que también es un destacado caricaturista, revela en exclusiva a Ventaneando que es el encargado de hacer el cartel de la obra 'Caperucita roja' con la que Silvia Pinal, volverá a los escenarios teatrales, bajo la producción de Iván Cochegrus.

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